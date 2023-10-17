Богослов Андрей Кураев решил уехать из России

В тексте поста Кураев критиковал протоиерея Александра Агейкина, скончавшегося незадолго до этого от пандемии COVID-19. Протодиакон указывал, что Агейкин призывал бороться с возбудителем инфекции молитвой, и называл его "тупым карьеристом", а его положение в церкви - следствием "мелких реформ патриарха Кирилла". Назначения, совершенные главой РПЦ, Кураев часто критиковал как до этого, так и позднее. Кроме того, в 2017 году богослов высказался в защиту фильма "Матильда" Алексея Учителя, против показа которого в РФ выступали православные активисты.

Из-за публикации об Агейкине патриарх Кирилл запретил протодиакона в служении, но в 2021 году ввел мораторий на указ о лишении Кураева сана, предоставив ему время "для переосмысления позиции". Однако богослов продолжил делать высказывания, отличающиеся от официальной позиции руководства РПЦ - в том числе по поводу войны РФ против Украины, а также о передаче РПЦ иконы "Троица" Андрея Рублева.

Так, в августе 2022 года Кураева оштрафовали на 30 тысяч рублей, обвинив в "дискредитации" армии РФ в тексте одного из постов в его блоге. При этом суд не привел конкретных высказываний, послуживших причиной для наложения штрафа, хотя Кураев не скрывал свою антивоенную позицию.