CSDD предложит автомобильные номера новых серий

На следующей неделе Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) предложит номера новых серий на платформе e-CSDD.
Как сообщает CSDD, 24 октября с 21:00 на платформе e-CSDD будут предложены номера новых серий WF1-WF99, NS8001-NS9999 и NT100-NT9999 для автомобилей, автобусов и мотоциклов.
Чтобы выбрать и подать заявку на номер, нужно:
- авторизироваться в e-CSDD;
- указать транспортное средство, находящееся в вашем владении. Транспорт может быть не зарегистрирован в Латвии;
- выбрать номер;
- указать центр обслуживания клиентов CSDD, где вы заберете номерные знаки;
- произвести оплату;
- получить подтверждение на электронную почту.
В центрах обслуживания CSDD в Риге номерные знаки можно будет получить в течение двух часов после получения заявления на смену номерных знаков или первой регистрации транспортного средства. В регионах номера можно зарегистрировать, начиная с четвертого дня после заказа номера в e-CSDD.
Номерные знаки нужно зарегистрировать в выбранном центре обслуживания CSDD в течение десяти дней. При получении номерных знаков необходимо будет дополнительно заплатить за выбор номера и регистрацию.
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