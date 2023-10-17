Видео ⟩ Полиция с помощью дрона менее чем за два часа зафиксировала 30 нарушений ПДД

В минувшую пятницу полиция с использованием дрона следила за безопасностью движения и общим соблюдением правил дорожного движения в Адажском крае, на перекрестке Таллиннского шоссе, где не разрешается совершать маневр левого поворота легковым транспортным средствам.

Менее чем за два часа было выявлено 30 водителей, нарушивших правила дорожного движения.

Кроме того, правоохранители призвали к ответственности водителя, который не только не соблюдал требования конкретного дорожного знака, но и без соответствующей категории вез прицеп, а также не был пристегнут. За все нарушения Госполиция в общей сложности приняла 32 постановления об административном правонарушении.

Чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения, совершая опасные маневры, Государственная полиция призывает водителей следовать дорожным знакам и соблюдать правила дорожного движения.

Кроме того, чтобы улучшить общую культуру вождения водителей, Госполиция для контроля за движением периодически использует дроны, уделяя особое внимание как фиксации агрессивных нарушений правил дорожного движения, так и соблюдению требований дорожных знаков.