Поврежден кабель связи между Эстонией и Швецией

В Швеции есть информация, что кабель связи между Швецией и Эстонией поврежден. На данный момент неясно, что стало причиной этого инцидента. Место и время повреждения кабеля связи аналогичны тому, что произошло ранее в районе Balticconnector и повреждению кабеля связи между Финляндией и Эстонией.

По словам министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина, повреждение кабеля связи произошло не в исключительной экономической зоне Швеции.

Согласно информации, представленной на пресс-конференции, Шведская пограничная и береговая охрана начала тщательное расследование ситуации. "Многое происходит на поверхности воды и то же самое на морском дне".

Во вступительной части пресс-конференции, состоявшейся сегодня в 17:00, министр обороны Швеции Пол Йонсон также рассказал о газовом соединении Balticconnector между Финляндией и Эстонией, выразив солидарность с обеими странами, понесшими ущерб из-за нарушения соединения.