Мошенники рассылают фальшивые смс-сообщения от имени Netflix

В этих смс-сообщениях сказано, что без подтверждения данных об оплате учетная запись пользователя будет заблокирована. Цель мошенников - извлечь данные доступа к Netflix и сведения о расчетной карте.

Cert.lv призывает жителей быть внимательными и не открывать подключенную к смс-рассылке фишинговую ссылку.

Cert.lv является структурным подразделением Института математики и информатики Латвийского университета, в его задачи входит отображение общей картины происходящего в электронном информационном пространстве, оказание поддержки в предотвращении инцидентов безопасности в сфере информационных технологий или координация их предотвращений в латвийских зонах IP-адресов и в зоне доменных имен ".lv".