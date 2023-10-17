Зеленский благодарит США за ATACMS. Что это за ракеты, ударившие сегодня по военным аэродромам?

Ранняя версия ракеты MGM-140 выпускалась в двух вариантах — MGM-140A или M39 может пролететь всего 165 километров, однако ее боевая часть содержит 950 суббоеприпасов. Более дальняя версия MGM-140B или M39A1 могла лететь на расстояние до 300 километров, но несла всего 300 суббоеприпасов.

Впоследствии США отказались от более мощной, но не очень дальнобойной ракеты, и развитие MGM-140 пошло в сторону улучшения точности.

Ракеты MGM-140 обладают рядом преимуществ по сравнению с тем оружием, которое ВСУ использовало до сих пор.

Во-первых, это дальность. В случае с MGM-140А она составляет не 300, а 165 километров, но и это дальше, чем оперативно-тактические ракеты «Точка У», которые применяли обе стороны конфликта. Радиус действия ракет ATACMS больше, чем у ракет GMLRS, способных поражать цели на расстоянии до 90 километров.

Во-вторых, мощь боевой части. В случае с более ранней версией ракеты ее боевая часть более тяжелая, и это значит, что она может более эффективно поразить цель.

Минусом можно считать сравнительно невысокую точность. Самая ранняя версия ракеты оснащается инерциальной навигационной системой, которая дает круговое вероятное отклонение (то есть радиус круга с центром в цели, в который в результате может попасть ракета) в 250 метров.