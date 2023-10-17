Силиня: Латвия и Литва укрепили сотрудничество в сфере региональной безопасности

Пресс-секретарь премьер-министра Алексис Золднерс сообщил агентству LETA, что сегодня в Литве Силиня встретилась с премьер-министром соседней страны.

Во время встречи она отметила, что Литва является крупнейшим торговым партнером Латвии. У нас очень много общего и совсем мало различий как по вопросам экономики, безопасности и энергетики, так и по демократическим и политическим вопросам, подчеркнула Силиня.

Она также отметила, что приоритетом в сотрудничестве трех стран Балтии для Латвии является строительство железнодорожной линии Rail Baltica. Проект важен как для экономик стран Балтии, так и для безопасности и военной мобильности. Кроме того, обсуждалось отключение электросетей стран Балтии от России и синхронизация с европейскими сетями, которую страны Балтии планируют произвести в феврале 2025 года - раньше, чем планировалось ранее.

По словам премьер-министра, Латвия и Литва входят в число наиболее активных сторонников Украины в ее борьбе против российского вторжения и продолжат оказывать военную, политическую, финансовую и другие виды поддержки Украине столько, сколько это потребуется. Россия продолжает представлять наибольшую угрозу евроатлантической безопасности.

Кроме того, Силиня выразила благодарность Литве за поддержку Латвийской погранохраны в связи с осуществляемой диктаторским режимом Беларуси гибридной атакой на восточные границы Евросоюза в попытках добиться дестабилизации в регионе. Главы правительств также обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке и дальнейшее сотрудничество Латвии и Литвы по укреплению региональной безопасности.