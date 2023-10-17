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Передача: В Рундальской волости загорелась квартира. Владелец покончил с собой

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Пожарный. Иллюстративное фото
Пожарный. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

В Рундальской волости утром 17 октября в квартире произошел пожар. Во время работ по тушению было найден тело мужчины - владельца жилья, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Друг и сосед хозяина сгоревшей квартиры Райво журналистам рассказал, что каждый день помогал мужчине, у которого были нарушения движения, по бытовым делам. Вечером в понедельник он ушел, закрыв двери квартиры соседа.

Утром во вторник другая соседка почувствовала запах дыма. Соседи вызвали пожарных. Однако после их прибытия открылась горькая правда - 58-летний сосед покончил с собой.

"На кухне рядом с дверью есть скамейка. Он сел, набросил веревку на верхнюю балку и повесился. И квартира загорелась. Не знаю, вчера разговаривали, все сделал, все было нормально. Я с утра был в шоке. Ранее он упоминал, что все надоело", - рассказал Райво.

Был ли пожар вызван умышленно, выяснит полиция.

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