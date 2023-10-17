Палестинцы сообщают о сотнях погибших в Газе при ударе по больнице Аль-Ахли, Израиль обвиняет "Исламский джихад"

Однако организация «Палестинский исламский джихад» отвергла обвинения в том, что это она несет ответственность за взрыв в больнице Аль-Ахли в Газе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова боевиков это вооруженной исламистской группировки.

Советник премьер-министра Израиля Марк Регев заявил Би-би-си, что израильские военные не будут намеренно атаковать больницу.

«Моя информация, которую я только что получил от высшего руководства,. состоит в том, что все указывает на то, что это был не приказ Израиля, а, скорее, ракета ХАМАС, которая была неисправной», — заявил Регев.

«Из прошлых конфликтов с террористами в Газе мы знаем, что в среднем около 33% ракет, которыми они стреляют по нам, не достигают цели и приземляются в Газе», — добавил он.

Услышав известия об ударе по больнице Аль-Ахли, сотни людей вышли на улицы Рамаллы на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан. Пресс-секретарь главы Палестинской автономии назвал произошедшее в Газе геноцидом и гуманитарной катастрофой.

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Как передает корреспондент Би-би-си в Госдепартаменте США Барбара Плетт-Ашер, произошедшее в больнице - наихудший из всех возможных сценариев для американского президента, который направляется в Израиль с визитом.