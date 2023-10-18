Фото ⟩ Экоактивисты в районах Риги спускают шины автомобилей. Они это называют "акцией протеста"

"Наша тактика проста: спустить шины этих массивных, ненужных транспортных средств, доставляющих неудобства автовладельцам.

Снова и снова спускать шины и поощрять других делать то же самое. Небольшое неудобство, связанное со спущенной шиной, превратится в огромное препятствие для продолжения перемещения по нашим улицам на гигантских убийцах".

Активисты также рассказывают, почему они начали самостоятельно бороться с угрозами, исходящими от внедорожников: "Мы действуем, потому что правительства и политики не смогли защитить нас от этих огромных транспортных средств. Все ненавидят эти машины, кроме людей, которые ими управляют".

В конце описания акции протеста говорится, что у этого движения нет лидера и присоединиться к нему может любой человек.

На сайте также в отдельном разделе объясняется, почему активисты-экологи выступают против внедорожников и машин типа 4х4. Для этого есть четыре основные причины: внедорожники - это климатическая катастрофа, внедорожники загрязняют воздух, внедорожники опасны и внедорожники не нужны.

Сеть активистов делится своими последними действиями в своем аккаунте в Telegram. Латвия также упоминается в последней публикации:

"Более 200 шин внедорожников спущены в четырех странах. Когда внедорожник останавливается, выбросы уменьшаются.

В Германии, Бельгии, Чехии, Латвии спустили шины внедорожников.

Первая акция в Латвии - нашей 20-й стране с активистами.

Новое исследование показывает серьезное влияние внедорожников на климат".

Фото: Ekrānuzņēmums no "Telegram"