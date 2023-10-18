Фото ⟩ Грету Тунберг арестовали на акции протеста в Лондоне

В отеле InterContinental прошла конференция Energy Intelligence Forum (ранее известная как конференция "Нефть и деньги"), собравшая как менеджеров энергетических компаний, так и представителей правительства. Там выступили ведущие сотрудники Aramco, Repsol, Shell, TotalEnergies и других компаний.

"За этими закрытыми дверями на конференции по нефти и деньгам бесхребетные политики заключают соглашения и компромиссы с деструктивной промышленностью, с лоббистами индустрии ископаемого топлива", - заявила Тунберг журналистам перед акцией протеста. "Люди во всем мире страдают и умирают в результате климатического кризиса, вызванного этими отраслями. Но мы позволяем им встречаться с нашими политиками, причем таким привилегированным способом".

"Элита, собравшаяся на конференции "Нефть и деньги", вообще не намерена осуществлять какой-либо переход. Их план состоит в том, чтобы продолжать получать прибыль деструктивными способами. Именно поэтому мы действуем, чтобы попытаться предотвратить это и вытеснить нефтяные деньги из политики. У нас нет другого выбора, кроме как собраться на месте проведения конференции и физически помешать ей", - заявила Тунберг.

В акции протеста приняли участие несколько тысяч человек. К помещению участников конференции провожали полицейские, проходя сквозь толпу протестующих, скандирующих лозунги.

Шесть человек были задержаны за перекрытие дороги, еще 14 - за нарушение общественного порядка.

Акция протеста была организована группой активистов Fossil Free London.