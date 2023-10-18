Экологическая активистка Грета Тунберг была арестована во вторник, 17 октября, во время акции протеста возле пятизвездочного отеля в Лондоне, где проходило мероприятие, посвященное индустрии ископаемого топлива, сообщает The Guardian.
Фото ⟩ Грету Тунберг арестовали на акции протеста в Лондоне
В отеле InterContinental прошла конференция Energy Intelligence Forum (ранее известная как конференция "Нефть и деньги"), собравшая как менеджеров энергетических компаний, так и представителей правительства. Там выступили ведущие сотрудники Aramco, Repsol, Shell, TotalEnergies и других компаний.
"За этими закрытыми дверями на конференции по нефти и деньгам бесхребетные политики заключают соглашения и компромиссы с деструктивной промышленностью, с лоббистами индустрии ископаемого топлива", - заявила Тунберг журналистам перед акцией протеста. "Люди во всем мире страдают и умирают в результате климатического кризиса, вызванного этими отраслями. Но мы позволяем им встречаться с нашими политиками, причем таким привилегированным способом".
"Элита, собравшаяся на конференции "Нефть и деньги", вообще не намерена осуществлять какой-либо переход. Их план состоит в том, чтобы продолжать получать прибыль деструктивными способами. Именно поэтому мы действуем, чтобы попытаться предотвратить это и вытеснить нефтяные деньги из политики. У нас нет другого выбора, кроме как собраться на месте проведения конференции и физически помешать ей", - заявила Тунберг.
В акции протеста приняли участие несколько тысяч человек. К помещению участников конференции провожали полицейские, проходя сквозь толпу протестующих, скандирующих лозунги.
Шесть человек были задержаны за перекрытие дороги, еще 14 - за нарушение общественного порядка.
Акция протеста была организована группой активистов Fossil Free London.
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