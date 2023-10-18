В Риге демонтируют памятник Мстиславу Келдышу

Сегодня, 18 октября, Рижская дума поддержала демонтаж бюста академика Мстислава Келдыша. Рижский совет памятников поддержал предложение о демонтаже установленного в 1978 году памятника ученому, "трехкратному герою социалистического труда СССР" Келдышу у Рижского канала.
Депутаты Рижской думы поручили "Рижскому агентству памятников" (Rīgas pieminekļu aģentūra) перевезти бюст на склад агентства на улице Вароню, 13.
Как указано на сайте агентства, Келдышу присвоено звание Героя Социалистического Труда за особые заслуги в развитии науки и техники, создании и успешном запуске первого в мире пилотируемого космического корабля "Восток". Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 года он награжден второй золотой медалью "Серп и Молот".
К правой стороне постамента когда-то были прикреплены бронзовые отливки наград Келдыша. Они исчезли в девяностых годах прошлого века.
Историк Центра общественной памяти Дидзис Шенбергс рассказал Латвийскому телевидению, что тремя величайшими достижениями Келдыша в военном комплексе СССР были работы над ядерным оружием, баллистической ракетой "Семерка" и работа над крылатыми ракетами.
Этот вопрос вызвал активное обсуждение на заседании совета. Против сноса памятника выступили члены Русского союза Латвии (РСЛ), а также бывший член РСЛ Яков Плинер. Инна Дьери (РСЛ) заявила, что это разрушение памятников, образования и науки. Снос памятников - это кампания властей, цель которой - уничтожить советское наследие, убеждена она.
Мирослав Митрофанов (РСЛ) подчеркнул, что Келдыш делал изобретения в военной сфере, но сейчас они используются в гражданской авиации. Он попытался провести параллели между сносом памятника Келдышу и недавней новостью о неудачном запуске латвийско-эстонского спутника. "Спутник сгорел в атмосфере. Конечно, это совпадение. Но в космосе совпадений быть не может и все взаимосвязано", - сказал Митрофанов, указав, что это сообщение о гибели спутника было получено в тот день, когда Рижская дума принимает решение снести памятник Келдышу.
Единственным членом Коалиции, который выступил против демонтажа памятника Келдышу, был Ивар Друлле ("За"). Он сказал, что коллективную память создает часть пространственной памяти. По его словам, для облегчения боли нужны другие лекарства, и перемещение памятников не поможет заглушить эту боль.
По мнению Друлле, Келдыш важен не потому, что он кусок бронзы, а потому, что он является частью дискуссии, дебатов, в которых мы можем понять свою идентичность. Политик заявил, что для этого памятника можно найти другое место, но оно должно быть общедоступным.
В свою очередь, сторонники демонтажа памятника подчеркивали, что вместе с бюстом демонтируется "отравляющее свидетельство эпохи", и тоже указывали на достижения Келдыша в военной области. Депутаты предположили, что мир мог бы стать безопаснее, если бы Россия не могла полагаться на его опыт.
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