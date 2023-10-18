Мирослав Митрофанов (РСЛ) подчеркнул, что Келдыш делал изобретения в военной сфере, но сейчас они используются в гражданской авиации. Он попытался провести параллели между сносом памятника Келдышу и недавней новостью о неудачном запуске латвийско-эстонского спутника. "Спутник сгорел в атмосфере. Конечно, это совпадение. Но в космосе совпадений быть не может и все взаимосвязано", - сказал Митрофанов, указав, что это сообщение о гибели спутника было получено в тот день, когда Рижская дума принимает решение снести памятник Келдышу.

Единственным членом Коалиции, который выступил против демонтажа памятника Келдышу, был Ивар Друлле ("За"). Он сказал, что коллективную память создает часть пространственной памяти. По его словам, для облегчения боли нужны другие лекарства, и перемещение памятников не поможет заглушить эту боль.

По мнению Друлле, Келдыш важен не потому, что он кусок бронзы, а потому, что он является частью дискуссии, дебатов, в которых мы можем понять свою идентичность. Политик заявил, что для этого памятника можно найти другое место, но оно должно быть общедоступным.

В свою очередь, сторонники демонтажа памятника подчеркивали, что вместе с бюстом демонтируется "отравляющее свидетельство эпохи", и тоже указывали на достижения Келдыша в военной области. Депутаты предположили, что мир мог бы стать безопаснее, если бы Россия не могла полагаться на его опыт.