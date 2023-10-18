В Старой Риге прорвало водопровод: два дома остались без воды, перед Музеем оккупации обрушился тротуар

Как подтвердили в компании Rīgas ūdens, доступ к месту происшествия ограничен.

Два дома остались без воды. Ремонтная бригада, скорее всего, приступит к работе в четверг, 19 октября.

Как сообщалось, оборот Rīgas ūdens в 2022 году составил 65,725 млн евро, что на 17,7% больше, чем в 2021 году, а прибыль компании снизилась на 6,4% и составила 5,161 млн евро.

Rīgas ūdens предоставляет услуги городского водоснабжения в Риге и в нескольких районах Пририжья - в Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях, а также услуги по сбору и очистке сточных вод.