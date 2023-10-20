Троянова о войне, съемках в Риге и коллегах: "Мы должны были все перестать работать"

Ранее в интервью Юрию Дудю популярная актриса Яна Троянова объяснила, что за последние 10 лет в России перепробовала все для борьбы с режимом, а потому воспользовалась правом и покинула родину. Сейчас она говорит о вынужденной эмиграции. Новым домом для нее стала Франция.

Яна отметила, что для нее было легче принять эмиграцию, когда она стала рассуждать о том, что лично она может делать на войне. Для нее было важно участвовать в том, чтобы война прекратилась. Так она начала придумывать проекты с коллегами, которые тоже в эмиграции. Стали писать сценарии, организовывать съемки:

"Сейчас я в Риге на съемках. Это ведет тебя. Появляется какая-то сила".

"Принять - это самая важная вещь. Принятие войны. Сказать себе, что война есть. Прекратить думать, что, если я напишу "Нет войне", все остановится, а вот действительно действовать. Самое важное - принять. Сказать, что война есть", - признается Троянова в интервью.