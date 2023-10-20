Троянова о войне, съемках в Риге и коллегах: "Мы должны были все перестать работать"

"Как можно верить в то, что делает Путин?" - сказала актриса Яна Троянова в интервью латвийскому YouTube-каналу "И грянул Грэм", которое дала 18 октября. В беседе с журналистом Вадимом Радионовым она рассказала о вынужденной эмиграции, принятии войны и съемках в Риге.
Ранее в интервью Юрию Дудю популярная актриса Яна Троянова объяснила, что за последние 10 лет в России перепробовала все для борьбы с режимом, а потому воспользовалась правом и покинула родину. Сейчас она говорит о вынужденной эмиграции. Новым домом для нее стала Франция.
Яна отметила, что для нее было легче принять эмиграцию, когда она стала рассуждать о том, что лично она может делать на войне. Для нее было важно участвовать в том, чтобы война прекратилась. Так она начала придумывать проекты с коллегами, которые тоже в эмиграции. Стали писать сценарии, организовывать съемки:
"Сейчас я в Риге на съемках. Это ведет тебя. Появляется какая-то сила".
"Принять - это самая важная вещь. Принятие войны. Сказать себе, что война есть. Прекратить думать, что, если я напишу "Нет войне", все остановится, а вот действительно действовать. Самое важное - принять. Сказать, что война есть", - признается Троянова в интервью.
Полгода Яна принимала тот факт, что идет война и умирают люди. Следом появилась ненависть к своей стране, вина к себе, а после - желание "не быть". "Я была на грани", - признается актриса. Она все это переживала молча. А дальше уже попыталась проанализировать и понять свою страну:
"Полный анализ того, что произошло со мной, как я поучаствовала в том, что моя страна пришла к войне - напала на Украину. Почему это с нами? Кто мы такие? Куда мы идем? Что мы делаем? Это был миллион вопросов к себе. Потом я искала ответы и понимание моей страны. Почему она такая? Я не хочу оправдывать свою страну. У меня нет такой задачи".
Яна Троянова уверена, что все киносообщество в России должно было остановиться и перестать снимать.
"Мы должны были все перестать работать. Может быть, мы тогда даже бы войну остановили", - считает актриса.
Видео: Интервью с Яной Трояновой
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