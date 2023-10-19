Создатель Масяни Олег Куваев ответил силовикам РФ, возбудившим против него уголовное дело

Знаменитый мультипликатор Олег Куваев стал фигурантом уголовного дела в России. Ему грозит до шести лет за "призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". Rus.Postimees спросили автора Масяни, что он об этом думает.
О возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Израиля, автора сотен мультфильмов о петербурженке Масяне и ее друзьях в среду сообщили российские Telegram-каналы, известные своими источниками в "правоохранительных органах РФ".
"В отношении автора мультфильмов про Масяню Олега Куваева возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". По нашим данным, поводом стал ролик, который 56-летний мультипликатор разместил на YouTube. В нем Масяня призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ", - сообщают 18 октября российские неофициальные медиа.
УК РФ. Статья 280.4. Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства: деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Мультфильм, который вызвал интерес российских силовиков, а следом повлек возбуждение уголовного дела, был опубликован на YouTube-канале мультипликатора еще 14 июля. Работа "Идолиада" рассказывает историю жизни мальчика Антона Бляблина, который мечтал мучить людей, когда вырастет. Став взрослым, он оказался главой государства по имени Лука Плевако, где все подчинено культу его личности. Герой мультфильма удивительным образом похож на президента России Путина.
Семья Масяни вынуждена регулярно делать простирания перед видеокамерами, восхваляя Плевако. В конце мультфильма население страны, которой управляет диктатор, совершает массовый суицид, потому что власти решают, что население недостойно жить в одно время с гениальным руководителем.
Масяня и ее муж Хрюндель остаются теми немногими, кто не стал подчиняться безумной идее пить яд. В финальных кадрах Плевако что-то бормочет в одиночной тюремной камере.
Когда мультфильм уже закончился, в кадре появляется Масяня и рассказывает о проекте "Хочу жить", который дает информацию российским солдатам в Украине, как правильно сдаваться в плен.
"Дорогой российский солдат, нынешний или потенциальный. За вашей спиной нет ни правоты, ни родины, ни чести. Одна только жопа такого вот Антона Бляблина, решившего поиграть в "наполеончики". Это чисто захватническая война. Никакой доблести. Один позор. Больно об этом говорить, но это факт. Эта сволочь играет тысячами человеческих жизней без смысла и цели. Проект "Хочу жить" может стать для вас спасением, если вы угодили или можете угодить под бульдозер путинской мобилизации. Проект "Хочу жить" - это для вас. Живите, пожалуйста. Не превращайтесь в кровавый кусок мяса на столе у Бляблина", - обращается к российским мужчинам Масяня.
Мультфильм был просмотрен почти полтора миллиона раз.
"Идолиада" - предпоследняя в сериале о Масяне, которому уже больше двадцати лет. В последнем мультике, который был представлен в сентябре, Масяня рассказывает о еще одном проекте, который напрямую касается тех, кто не готов умирать за Путина и участвовать в преступной войне - "Идите лесом".
"Проект помогает россиянам не попасть на войну разными методами", - говорит Масяня, перенаправляя всех интересующихся на сайт проекта.
Rus.Postimees связался с Олегом Куваевым, который остается в Израиле, несмотря на развязанную террористами войну и там. Мультипликатор был предельно краток, но абсолютно понятен.
- Тут вам открытка с Родины пришла.
- Уже видел.
- Ответите крокодайлам?
- Насрать. Даже распространять это не буду. Отвечу молчанием.
После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Олег Куваев выпустил целую серию антивоенных мультфильмов, начиная с работы, где Путин делает себе харакири.
Стоит отметить, что одновременно с новостями об уголовном преследовании Олега Куваева в России стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении другого мультипликатора - автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна. Этому художнику грозит до десяти лет лишения свободы за пост в Telegram-канале о событиях в Буче.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!