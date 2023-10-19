Создатель Масяни Олег Куваев ответил силовикам РФ, возбудившим против него уголовное дело

Кадр из мультфильма Олега Куваева про диктатора по имени Плевако, июль 2023 года Фото: YouTube / Masyanya Kuvaeva

Семья Масяни вынуждена регулярно делать простирания перед видеокамерами, восхваляя Плевако. В конце мультфильма население страны, которой управляет диктатор, совершает массовый суицид, потому что власти решают, что население недостойно жить в одно время с гениальным руководителем.

Масяня и ее муж Хрюндель остаются теми немногими, кто не стал подчиняться безумной идее пить яд. В финальных кадрах Плевако что-то бормочет в одиночной тюремной камере.

Когда мультфильм уже закончился, в кадре появляется Масяня и рассказывает о проекте "Хочу жить", который дает информацию российским солдатам в Украине, как правильно сдаваться в плен.

"Дорогой российский солдат, нынешний или потенциальный. За вашей спиной нет ни правоты, ни родины, ни чести. Одна только жопа такого вот Антона Бляблина, решившего поиграть в "наполеончики". Это чисто захватническая война. Никакой доблести. Один позор. Больно об этом говорить, но это факт. Эта сволочь играет тысячами человеческих жизней без смысла и цели. Проект "Хочу жить" может стать для вас спасением, если вы угодили или можете угодить под бульдозер путинской мобилизации. Проект "Хочу жить" - это для вас. Живите, пожалуйста. Не превращайтесь в кровавый кусок мяса на столе у Бляблина", - обращается к российским мужчинам Масяня.

Мультфильм был просмотрен почти полтора миллиона раз.