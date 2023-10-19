Жемчужина балетной классики "Дон Кихот" в Риге и Резекне

В этом году артисты приглашают познакомится с другой постановкой - жемчужной балетной классики спектаклем "Дон Кихот", насладившись праздничной атмосферой и волшебством хореографии.

"Дон Кихот" – один из самых популярных классических балетов в мире. Темпераментный и яркий, он изобилует красивыми испанскими танцами и дарит настоящее праздничное настроение. Созданный более 150 лет назад, он стал синонимом высшего уровня классического балета. В основе сюжета – события бессмертного одноименного романа Мигеля де Сервантеса Сааведра, к которым в добавлена самостоятельная любовная линия. Автор

Балет на музыку Людовика Минкуса "Дон Кихот", сверкающий яркими красками, сценографией и продуманной хореографией, латвийской публике представит болгарская балетная труппа Sofia Festival Ballet, которая уже много лет радует зрителей всего мира своим мастерством. В состав танцевальной труппы входят одни из лучших танцоров национальных театров оперы и балета Болгарии, Норвегии, Македонии, Румынии и других стран. Sofia Festival Ballet — классическая балетная труппа, в репертуаре которой такие постановки как: "Щелкунчик", "Спящая красавица", "Жизель" и др.

"Дон Кихот" Фото: Пресс-фото