"Развяжу тебе руки, будешь писать". Крупнейший пыточный скандал в России прячут по разным судебным делам

Пока что в обвинительном заключении против тех, кого следствие считает организаторами массовых беспорядков, коротко указано, что с предъявленными обвинениями они согласны лишь частично, а давать какие-либо объяснения не хотят, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. Это произошло после того, как обвиняемые отказались от показаний, данных под пытками. Но совершенно не мешает обвинению внести на рассмотрение те самые, первоначальные признания, полагает юрист.

Когда дойдет его очередь, Максим Галяев намерен заявить в суде о массовых беспорядках, что его показания недопустимы, так как были получены под пытками. Он тоже не исключает, что суд все равно обратится к первоначальным показаниям, которые были выбиты силой.

Недавно его опрашивал следователь по делу, которое продолжает поиски причастных к бунту в ИК-15. «Он начинает читать мне мои старые показания. Я ему говорю „этого не было“, „это меня заставили написать“, „вот этого не было и этого, этого человека меня заставили оговорить“. Он сидел, сидел и говорит: „Давай тогда сделаем так: в начале допроса напишем, что данные тобой показания ты признаешь частично», — говорит Галяев. Он подписывать что-либо отказался и пошел совещаться с адвокатом.

Но таких свидетельств, как у него, в суде по «бунту» — тысячи. Не все они были получены под пытками, допускает правозащитник Петр Курьянов. Но все были даны в состоянии страха. «Били напоказ, насиловали и истязали напоказ. Ты сидишь в камере, у тебя за стенкой сидят всякие Голики, Махмуды и прочие. Ты знаешь, что за соседний стенкой творится кошмар. И тебе говорят: слушай, вот нужны показания, давай опишем вот так-то. И пишутся вообще без малейшего сопротивления необходимые показания».

И часть тех, кого пытали ради нужных следствию признаний, теперь вернулись в иркутское СИЗО-1. На слушаниях подсудимые сидят в двух наспех сваренных клетках. На заседания их ведут тюремщики, и некоторые из них хорошо помнят, как три с половиной года назад эти арестанты лежали связанными в «пресс-хатах» совсем недалеко от зала суда.