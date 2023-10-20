Видео ⟩ Миллионер Янис Зузанс стал чаще появляться в TikTok

Особого внимания заслуживает видео, где Янис Зузанс воспроизводит звуки лесных животных.

Зузанс - активный пользователь социальных сетей. В своем Instagram он часто делится моментами из своей жизни, показывая, как отдыхает с любимой женщиной и семьей.

Пара также появляется в аккаунте ресторана Kitschen. Янис и Илзе креативно подходят к рекламе ресторана, демонстрируя фрагменты своего романтического свидания.

Напомним, Зузанс и его возлюбленная Илзе вместе уже несколько лет. Впервые миллионер появился на публике со своей новой любовью вскоре после объявления о разводе с ныне покойной бывшей женой Диной Зузане в 2021 году.

В браке с Диной у них родились две дочери - Элина и Кристина, которые подарили им троих внуков.