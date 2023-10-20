Видео ⟩ Миллионер Янис Зузанс стал чаще появляться в TikTok

Латвийский миллионер, владелец игорных залов и арт-центра Zuzeum Янис Зузанс со своей любимой женщиной Илзе все чаще появляются на платформе TikTok, где демонстрируют свою повседневную жизнь. Поскольку одно из актуальных занятий осенью - сбор грибов, в аккаунте Zuzeum появилось несколько видеороликов, на которых видно, как пара отдыхает в лесу.
Особого внимания заслуживает видео, где Янис Зузанс воспроизводит звуки лесных животных.
@zuzeumartcentre Pieseko un skaties turpinājumu! 🍁 #zuzāns #jāniszuzāns #heytiktok #zuzeum #māksla #sēnes #sēņošana #latvija ♬ original sound - ZUZEUM @zuzeumartcentre Pieseko un skaties turpinājumu! 🍁 #zuzāns #jāniszuzāns #heytiktok #latviešutiktoks #zuzeum #sēņošana #māksla ♬ original sound - ZUZEUM
Зузанс - активный пользователь социальных сетей. В своем Instagram он часто делится моментами из своей жизни, показывая, как отдыхает с любимой женщиной и семьей.
Пара также появляется в аккаунте ресторана Kitschen. Янис и Илзе креативно подходят к рекламе ресторана, демонстрируя фрагменты своего романтического свидания.
@kitschen.riga Pieseko un skaties turpinājumu! 🍨 #zuzāns #kitschenriga #astonhotel #restoraniriga #restoranslatvija #ediens #latvija ♬ original sound - kitschen.riga
Напомним, Зузанс и его возлюбленная Илзе вместе уже несколько лет. Впервые миллионер появился на публике со своей новой любовью вскоре после объявления о разводе с ныне покойной бывшей женой Диной Зузане в 2021 году.
В браке с Диной у них родились две дочери - Элина и Кристина, которые подарили им троих внуков.
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