Видео ⟩ В Агенскалнсе водитель без прав и на машине мертвого человека пытался убежать от полиции

Все началось с того, что водитель Audi нарушил правила, повернув налево с улицы Лиепаяс на улицу Атпутас. Водитель не отреагировал на призыв полиции остановиться, но транспортное средство заехало в тупик и мужчина попытался cбежать от полиции.

Нарушитель оказался не очень спортивным, поэтому полиция поймала его очень быстро.

Водитель не находился под воздействием алкоголя или других одурманивающих веществ. Скорее всего, он принял решение бежать, чтобы избежать наказания за вождение без прав.

При проверке данных выяснилось, что владелец автомобиля погиб, и, учитывая данные нарушения, на место была вызвана Госполиция.

Решение о наказании, которое будет применено к мужчине, примут сотрудники Государственной полиции.

Видео: Сюжет программы Degpunktā