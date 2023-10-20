Верховная рада поддержала законопроект, который позволит запретить УПЦ. Как и когда это может произойти

«Уверяю вас, что точно так же увидите, как те, кто требует запрета УПЦ якобы с целью государственной безопасности, те, кто рьяно лоббирует во власти ПЦУ, завтра единогласно проголосуют за введение в Украине однополых браков, а после завтра у меня даже фантазии не хватит, куда будут двигаться границы их законотворчества», — сказал Климент.

Представитель УПЦ также заявил, что многие из верующих этой церкви «защищают свое государство от России, многие из них погибли как герои», и законопроект говорит о неуважении депутатов к этим людям. «Политики в очередной раз бросают религиозные убеждения миллионов украинцев на растерзание своим корпоративным интригам», — утверждает он.

Климент добавил, что «никакие инстанции никогда не смогут доказать, что миллионы верующих УПЦ — преступники, потому что это не так».

Позиция Запада

Еще в январе 2022 года специальная экспертная комиссия Государственной службы по этнополитике и свободе совести официально заявила о связи этой церкви с Московским патриархатом.

Епифаний Фото: EPA

Сама УПЦ с этим не соглашается и заявляет о своей независимости от Москвы, хотя и признает, что полную автокефалию так и не провозгласила.

В любом случае формальные основания для судебного иска у государственной службы есть, но остаются открытыми вопросы, сколько времени могут продолжаться судебные процессы и можно ли вообще себе представить появление тысяч исков.