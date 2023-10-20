Верховная рада Украины после полугода жарких споров одобрила в первом чтении законопроект, фактически запускающий процесс запрета Украинской православной церкви (УПЦ, до недавнего времени — Московского патриархата, хотя сейчас церковь настаивает, что связи с Россией не имеет).
Верховная рада поддержала законопроект, который позволит запретить УПЦ. Как и когда это может произойти
Решение поддержали 267 депутатов (при необходимых 226). До последней минуты голосование было под вопросом и могло не состояться.
Дискуссии о специальном законе для ограничения деятельности в Украине руководимых из России церквей продолжались с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Русская православная церковь и ее руководитель патриарх Кирилл последовательно поддерживают действия Кремля.
В декабре прошлого года в борьбу за «духовную независимость» включился президент Владимир Зеленский, вместе с СБУ запустивший процесс преследования представителей «русского мира» в УПЦ.
На фоне попыток изгнать эту церковь из Киево-Печерской лавры и других древних храмов Украины в Раде появился ряд законопроектов о полном или частичном запрете. Тогда же соцопрос показал, что большинство украинцев запрет поддерживают.
И хотя правительство по поручению Зеленского давно представило свой законопроект, а сам Зеленский несколько раз анонсировал его одобрение, почти 10 месяцев парламент не мог проголосовать. Как оказалось, во фракции «Слуга народа», есть мощное лобби УПЦ, а сам президент не слишком проталкивал принятие закона.
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Глава парламента Руслан Стефанчук публично говорил, что в парламенте не хватает голосов для одобрения документа. При этом руководитель фракции большинства Давид Арахамия признавал, что принятие этого закона не приоритет, и если на этом настаивать, часть членов «Слуги народа» не будет голосовать за бюджет и другие важные законы.
В Раде даже собрали 240 подписей за рассмотрение закона, чтобы стимулировать руководство фракции; в дело также вмешался председатель СБУ Василий Малюк, который попросил депутатов все же принять закон, чтобы можно было быстро запрещать деятельность церковных общин, в которых выявили «коллаборантов».
Депутаты Верховной рады проголосовали за наиболее «мягкий» вариант проекта, который предусматривает непростую и длительную процедуру запрета религиозных общин, связанных с Россией.
Но до второго чтения документ теоретически могут изменить и ужесточить — хотя голосов для его принятия может не хватить.
В УПЦ называют такие шаги парламента нарушением прав человека и преследованием церкви. Там настаивают, что еще с мая 2022 года Украинская православная церковь является независимой от Москвы, и обещают оспорить закон в случае его окончательного принятия.
Некоторые епископы УПЦ (МП) перед голосованием даже призывали депутатов «подумать о своей душе» после смерти, а также опосредовано угрожали «Божьей карой». Похожие сообщения коллегам рассылали и защитники УПЦ во фракции «Слуга народа».
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Что сказано в законопроекте
Рада приняла за основу предложенный правительством законопроект, который считают самым мягким из всех существовавших инициатив о запрете УПЦ (МП).
Например, альтернативный документ от партии «Европейская солидарность» во главе с экс-президентом Петром Порошенко предполагал немедленный запрет этой церкви, а предложения группы депутатов от разных фракций — быстрое лишение УПЦ имущества и облегчение перехода церковных общин в автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ).
Правительственный закон запускает непростой и продолжительный механизм движения к запрету.
Он выглядит так: Государственная служба по этнополитике и свободе совести сначала должна установить, что определенная религиозная организация имеет свой центр в России. После этого служба выдает церкви предписание исправить ситуацию. Но если этого не происходит, служба подает на это юридическое лицо иск в суд, который уже и должен принять решение о запрете.
Реализовать этот механизм будет трудно по нескольким причинам. Во-первых, судебные процессы будут продолжаться долго, а до реального запрета с момента принятия закона могут пройти годы. Во-вторых, УПЦ (МП) как единого юридического лица не существует, а есть отдельные организации, против которых нужно подавать иски: Киевская метрополия (главная), епархии (более полусотни) и отдельные приходы (их тысячи). Таких юридических лиц в Украине есть около 9 тысяч.
Как отреагировала УПЦ
Глава синодального отдела УПЦ митрополит Климент заявил Украинской службе Би-би-си, что считает принятый в первом чтении законопроект частью «глобального процесса дехристианизации украинского общества».
«Уверяю вас, что точно так же увидите, как те, кто требует запрета УПЦ якобы с целью государственной безопасности, те, кто рьяно лоббирует во власти ПЦУ, завтра единогласно проголосуют за введение в Украине однополых браков, а после завтра у меня даже фантазии не хватит, куда будут двигаться границы их законотворчества», — сказал Климент.
Представитель УПЦ также заявил, что многие из верующих этой церкви «защищают свое государство от России, многие из них погибли как герои», и законопроект говорит о неуважении депутатов к этим людям. «Политики в очередной раз бросают религиозные убеждения миллионов украинцев на растерзание своим корпоративным интригам», — утверждает он.
Климент добавил, что «никакие инстанции никогда не смогут доказать, что миллионы верующих УПЦ — преступники, потому что это не так».
Позиция Запада
Еще в январе 2022 года специальная экспертная комиссия Государственной службы по этнополитике и свободе совести официально заявила о связи этой церкви с Московским патриархатом.
Сама УПЦ с этим не соглашается и заявляет о своей независимости от Москвы, хотя и признает, что полную автокефалию так и не провозгласила.
В любом случае формальные основания для судебного иска у государственной службы есть, но остаются открытыми вопросы, сколько времени могут продолжаться судебные процессы и можно ли вообще себе представить появление тысяч исков.
Однако, как указывают собеседники Украинской службы Би-би-си в церковных кругах, именно такой судебный путь является наиболее легитимным и не вызовет резкого осуждения на Западе в связи с нарушением религиозной свободы и прав человека.
По европейским традициям, решения о запрете каких-либо религиозных организаций может принимать только суд.
Как это может повлиять на церковную жизнь
От украинского парламента давно ждали ответа на многие нынешние проблемы в церковной жизни: от силовых противостояний вокруг церквей и имущества до возможного российского влияния на УПЦ.
Местные советы в Украине массово разрывают договоры на аренду земли общинами УПЦ и пытаются забрать у них из пользования храмы, находящиеся в государственной собственности. Все это происходит хаотически, а иногда, как в случае с решениями местных советов о запрете УПЦ, еще и незаконно.
В случае принятия закона в нынешней редакции Украину будут ждать судебные процессы, которые могут продолжаться многие годы.
Хотя, как указывают собеседники Украинской службы Би-би-си в религиозной сфере, даже этот документ мог бы стать стимулом и поводом для местных властей легитимно отнять у УПЦ (МП) право пользования государственным имуществом.
Принятый закон может стать способом давления на УПЦ (МП), чтобы она охотнее шла на компромиссы с властью в целом ряде вопросов — от освобождения Киево-Печерской лавры до более конструктивного сотрудничества руководства церкви.
Кроме того, источники Украинской службы Би-би-си в правоохранительных органах указывали, что у них также есть запланированные сценарии активизации работы в случае одобрения закона. Но какие именно — они пока держат в секрете.
Украинская православная церковь называет незаконными все решения органов власти относительно своих структур, храмов и земли и последовательно и эффективно оспаривает все это в судах. Она обещает делать это и дальше.
По данным соцопросов, сейчас более 50% украинцев поддерживают автокефальную ПЦУ, у которой есть около 8-9 тыс. приходов. Только 5% украинцев поддерживают УПЦ, которая имеет около 10 тыс. приходов, но это миллионы людей, которые готовы защитить свою структуру и ее руководство.