В США тысячи айтишников отсылали заработанные деньги в Северную Корею

Тысячи работников сферы информационных технологий, заключивших контракты с американскими компаниями и работающих удаленно, в течение многих лет тайно отправляли миллионы долларов из своей зарплаты в Северную Корею, которая использовала эти средства для реализации своей программы создания баллистических ракет, сообщили представители ФБР и Министерства юстиции США.
В среду Министерство юстиции сообщило, что IT-работники, которых наняла Северная Корея и направила удаленно работать на предприятия в Сент-Луисе и других местах США, использовали поддельные личности, чтобы устроиться на работу на эти предприятия. Заработанные ими деньги направлялись на оружейную программу Северной Кореи, сообщили на пресс-конференции представители ФБР.
Они также отметили, что в рамках расследования конфисковали 1,5 миллиона долларов.
Особый агент Сент-Луисского бюро ФБР Джей Гринберг указал, что любое предприятие, нанимавшее внештатных IT-сотрудников, скорее всего, принимало на работу кого-то, кто принимал участие в этой схеме. "Эта схема настолько распространена, что предприятия должны быть бдительными, чтобы убедиться, кого они принимают на работу", - указал Гринберг. "Как минимум, ФБР рекомендует работодателям осуществлять дополнительные проактивные мероприятия по отношению к работающим удаленно IT-сотрудникам, чтобы злоумышленникам было сложнее скрывать свою личность", - добавил он.
Должностные лица не назвали предприятия, которые неосознанно приняли на работу северокорейских сотрудников, и не указали, когда эта схема начала работать. В судебных документах утверждается, что руководство КНДР направило тысячи квалифицированных айтишников в Китай и Россию, чтобы они, проживая там, могли обмануть предприятия в США и других странах и устроиться в них на работу в качестве внештатных сотрудников.
Эти IT-сотрудники в год зарабатывали миллионы долларов, которые использовались для оружейных программ Северной Кореи. В отдельных случаях северокорейские работники также проникали в компьютерные сети и похищали информацию у нанявших их компаний, указало Министерство юстиции. Они также сохраняли доступ, чтобы в будущем реализовывать хакерские атаки и схемы вымогательства.
Северная корея с начала 2022 года испытала более 100 ракет, и в сентябре лидер страны Ким Чен Ын сообщил, что Северной Корее необходимо резко увеличить производство ядерного оружия и взять на себя большую роль в коалиции стран, выступающих против США.
В феврале эксперты ООН сообщили, что северокорейские хакеры, работающие на правительство, в прошлом году похитили рекордное количество виртуальных активов, оцениваемых в сумму от 630 миллионов до более чем 1 миллиарда долларов.
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