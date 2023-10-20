В США тысячи айтишников отсылали заработанные деньги в Северную Корею

В среду Министерство юстиции сообщило, что IT-работники, которых наняла Северная Корея и направила удаленно работать на предприятия в Сент-Луисе и других местах США, использовали поддельные личности, чтобы устроиться на работу на эти предприятия. Заработанные ими деньги направлялись на оружейную программу Северной Кореи, сообщили на пресс-конференции представители ФБР.

Они также отметили, что в рамках расследования конфисковали 1,5 миллиона долларов.

Особый агент Сент-Луисского бюро ФБР Джей Гринберг указал, что любое предприятие, нанимавшее внештатных IT-сотрудников, скорее всего, принимало на работу кого-то, кто принимал участие в этой схеме. "Эта схема настолько распространена, что предприятия должны быть бдительными, чтобы убедиться, кого они принимают на работу", - указал Гринберг. "Как минимум, ФБР рекомендует работодателям осуществлять дополнительные проактивные мероприятия по отношению к работающим удаленно IT-сотрудникам, чтобы злоумышленникам было сложнее скрывать свою личность", - добавил он.