В Перу решили радикально бороться с кражами мобильников: за это грозит до 30 лет тюрьмы

Новый уголовный кодекс предусматривает, что за кражу мобильного телефона грозит по меньшей мере 12 лет тюрьмы.

Если для совершения кражи использовалось оружие или взрывчатые вещества, то тюремный срок может вырасти до 30 лет. Если грабитель убил владельца мобильного телефона, ему грозит пожизненное заключение.

В Перу к пожизненному сроку приговаривают и за по меньшей мере 11 других преступлений, в том числе убийство женщин, похищение детей и сексуальное использование малолетних.

Ранее уголовный кодекс Перу не предусматривал тюремных сроков за кражи мобильных телефонов, но власти решили изменить этот порядок, констатировав возросшее число краж.

За первые девять месяцев этого года в Перу было зарегистрировано 1,2 миллиона краж мобильных телефонов.

Новые наказания станут "ясным предупреждением для всех, кто ворует мобильные телефоны", - заявил министр внутренних дел Перу Висенте Ромеро.