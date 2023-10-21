Разведка США: РФ вмешивалась в выборы минимум в 9 странах

Попытки РФ повлиять на выборы в США и Европе

В частности, российские субъекты "распространяли и раздували информацию, признанную подорвать доверие к выборам в США в 2020 году", говорится в документе. Успех этой кампании, а также кампании по дезинформации о пандемии COVID-19, побудил Россию активизировать подобные операции по всему миру, рассказал журналистам высокопоставленный сотрудник Госдепартамента на условиях анонимности.

В докладе разведки США также приводится пример выборов, прошедших в 2020 году в неназванной европейской стране. По данным Вашингтона, Федеральная служба безопасности РФ во время них тайно работала над запугиванием сотрудников избирательных комиссий, организацией протестов в день выборов и "саботажем голосования за границей".

Бороться с такой деятельностью Москвы Вашингтон рекомендует с помощью введения санкций в отношении России, обмена информацией между правительствами разных стран, высылки российских шпионов и запретов на въезд в страну вызывающим подозрения лицам.

Германия - одна из мишеней российской дезинформации

В сентябре Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) Германии заявило, что Россия после начала полномасштабного вторжения в Украину усилила кампании по дезинформации, в том числе в ФРГ. В Германии РФ стремится подорвать доверие населения к политикам, госорганам и независимым СМИ, а также подорвать союзнические отношения страны в рамках Евросоюза и НАТО, отметил эксперт в области контрразведки BfV Бодо Беккер (Bodo Becker).