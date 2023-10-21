Победители лотереи почти упустили огромный выигрыш из-за страха перед мошенниками

Многие люди часто не открывают различные мошеннические письма, где сказано о внезапном наследстве "нигерийского принца" или крупном выигрыше в лотерею. Джеймс также был убежден, что присланные ему электронные письма мошеннические.

В письмах утверждалось, что он и его жена Салли выигрывали по 10 000 каждый месяц в течение целого года.

Спустя всего один месяц и четыре электронных письма Джеймс наконец решил открыть сообщение, чтобы посмотреть, что же ему так регулярно присылают, и увидел, что номер его лотерейного билета - выигрышный.

"Я покупаю билеты за месяц до розыгрыша через приложение. Мне пришло сообщение о том, что розыгрыш состоится 3 августа, но я проигнорировал его, поскольку в тот момент в моей жизни происходило много событий. Я был занят работой, в том числе поездкой на международную конференцию. Затем мы поехали в отпуск в Берлин, чтобы отпраздновать день рождения Салли. Была и домашняя работа, поэтому только после получения четвертого письма, когда мы вернулись из отпуска, я решил его прочитать. Я не был уверен, что это не спам", - рассказал победитель лотереи.

Поначалу он даже ничего не сказал жене, так как хотел убедиться в правдивости сообщения. Только после подтверждения от организаторов лотереи он поверил и сообщил Салли радостную новость.

Свой выигрыш супруги планируют потратить на путешествие, летний домик для Салли, новую входную дверь для своего дома и ноутбук.