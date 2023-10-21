За сутки задержаны 14 сильно пьяных водителей

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начат один процесс об административных правонарушениях и 14 уголовных процессов.

В целом за сутки в сфере дорожного движения Госполиция зафиксировала 401 административное правонарушение, в том числе 172 водителя наказаны за превышение скорости и два - за агрессивный стиль управления транспортным средством.

Кроме того, в Латвии за минувшие сутки зарегистрировано в общей сложности 111 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В Рижском регионе за сутки зарегистрировано 65 ДТП. В результате ДТП в Риге и ее окрестностях пострадали три человека.

В Видземе зафиксировано 14 ДТП, в которых пострадал один пешеход.

В Земгале было девять ДТП с тремя пострадавшими.

В Латгале вчера зарегистрировано 12 ДТП, в которых пострадал один человек.

А в Курземе за минувшие сутки зарегистрировано 11 ДТП, в которых обошлось без пострадавших