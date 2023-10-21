Бербок на саммите в Каире: ХАМАС не говорит от имени палестинцев

Мишель подтвердил право Израиля на защиту от террора ХАМАС в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом. Таким образом, в своем выступлении глава Евросовета использовал формулировки, которую главы государств и правительств стран ЕС согласовали около недели назад и которая не содержит призыва к прекращению огня.

По его словам, необходимо также оказать поддержку укреплению Палестинской национальной автономии, что "соответствует законным чаяниям палестинского народа".

Арабские страны осудили израильские бомбардировки Газы

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, открывая "саммит мира", назвал войну на Ближнем Востоке "беспрецедентным кризисом". "Сегодня люди всего мира внимательно смотрят на нас", - отметил он, утверждая, что мировое сообщество молчит в то время, как 1,5 млн жителей Газы подвергаются "осаде, коллективному наказанию и насильственному перемещению".

Указав, что "катастрофа толкает весь регион в пропасть", король Иордании Абдалла также заявил, что "мир молчит" по поводу израильских атак, призвав к более взвешенному подходу к конфликту между израильтянами и палестинцами.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в своем выступлении заверил, что палестинцы не будут изгнаны со своей земли. "Мы не уйдем, мы не уйдем", - заявил он перед лидерами около 30 стран, съехавшимися на саммит в новую административную столицу Египта под Каиром.