Британская разведка: гиперзвуковые ракеты Путина неэффективны

"На бумаге эта ракета очень эффективна, способна лететь на сверхзвуковой скорости и избегать современных систем противовоздушной обороны, однако, чтобы реализовать ее потенциал, России, вероятно, потребуются значительные улучшения в ее использовании", - говорится в сообщении.

Упоминание Путиным конкретной ракеты и ее возможностей, вероятно, было стратегическим посланием, демонстрирующим, что Россия способна производить и развертывать новое оружие, несмотря на нынешнюю войну в Украине, считает Лондон.

18 сентября президент России сообщил, что российские самолеты МиГ-31 будут патрулировать нейтральное воздушное пространство над Черным морем. Они несут комплексы "Кинжал", "радус действия которых - более 1000 километров, а скорость - девять махов".

"Это не угроза - то, о чем я сейчас говорю", - добавил Путин. Он пояснил, что усиленное патрулирование связано с возросшим присутствием морских сил США в Срезидемном море.

"Это сообщение соответствует типичной риторике России, направленной на местную аудиторию, в которой Запад называется агрессором, а действия России преподносятся как необходимость для обороны государства", - указывает Великобритания.