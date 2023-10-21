Британская разведка: гиперзвуковые ракеты Путина неэффективны

Высказывания президента России Владимира Путина о патрулировании Черного моря истребителями МиГ-31, способными стрелять ракетами "Кинжал", рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Об этом говорится в ежедневном сообщении Министерства обороны Великобритании. Министерство считает, что "Кинжал" находится на стадии испытаний и его характеристики в боевых условиях далеки от желаемых.
"На бумаге эта ракета очень эффективна, способна лететь на сверхзвуковой скорости и избегать современных систем противовоздушной обороны, однако, чтобы реализовать ее потенциал, России, вероятно, потребуются значительные улучшения в ее использовании", - говорится в сообщении.
Упоминание Путиным конкретной ракеты и ее возможностей, вероятно, было стратегическим посланием, демонстрирующим, что Россия способна производить и развертывать новое оружие, несмотря на нынешнюю войну в Украине, считает Лондон.
18 сентября президент России сообщил, что российские самолеты МиГ-31 будут патрулировать нейтральное воздушное пространство над Черным морем. Они несут комплексы "Кинжал", "радус действия которых - более 1000 километров, а скорость - девять махов".
"Это не угроза - то, о чем я сейчас говорю", - добавил Путин. Он пояснил, что усиленное патрулирование связано с возросшим присутствием морских сил США в Срезидемном море.
"Это сообщение соответствует типичной риторике России, направленной на местную аудиторию, в которой Запад называется агрессором, а действия России преподносятся как необходимость для обороны государства", - указывает Великобритания.
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