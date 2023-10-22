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Видео ⟩ Сестра пожертвовала печень младшему брату

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Сестра пожертвовала печень младшему брату
Сестра пожертвовала печень младшему брату Фото: Ekrānuzņēmums no video

Летом прошлого года 18-летнему Алексу из Латвии сделали пересадку печени от живого донора в клинике Гамбурга. Программа Латвийского телевидения Panorāma сообщает, что расходы на дорогу, обследование и проживание в Германии семье оплатила благотворительная организация Ziedot.lv.

Для этой цели были использованы средства, оставшиеся после смерти молодой девушки. Пожертвованные ей деньги дали шанс на жизнь еще одному молодому человеку.

Донором Алекса является его сестра Сандия, которой, когда он родился, было 18 лет. Алекс тяжело болел аутоиммунным гепатитом с подросткового возраста, а самый большой кризис случился два года назад, когда парню исполнилось 18 лет.

"Они взяли самую большую часть печени и пересадили ее брату. Но у меня эта печень восстановится на 90 процентов за три месяца. Я не становлюсь инвалидом", - сказала Сандия.

Через два месяца после операции Алекс вернулся на работу в компанию Mikrotīkls, где занимается ремонтом микросхем, а в будущем планирует перейти на программирование.

Молодой человек выразил надежду, что трансплантация печени от живого донора вскоре станет возможной и в Латвии, поскольку это даст шанс выжить многим людям.

Видео: Сюжет программы Panorāma

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