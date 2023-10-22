Видео ⟩ В Лондоне в пропалестинской демонстрации приняли участие 100 тыс. человек

Держа плакаты и размахивая палестинскими флагами, демонстранты прошли по Лондону, завершив шествие на Даунинг-стрит.

По оценкам полиции, в демонстрации приняли участие около 100 000 человек. Многие из них скандировали антиизраильские лозунги, а один протестующий держал плакат с изображением премьер-министра Великобритании Риши Сунака, президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и словами "Разыскиваются за военные преступления".

Перед маршем полиция предупредила, что любой, кто проявит поддержку террористической группировки ХАМАС, будет арестован.

Акция протеста в основном была мирной. Полиция сообщила, что арестовала десять человек.

“Muslim Armies!”

Breaking: A pro-Palestine rally outside the Egyptian Embassy in London calls for Muslims to support a holy Islamic war to liberate Palestinian Territories. pic.twitter.com/VofT2PU9Dd — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) October 21, 2023