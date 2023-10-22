Видео ⟩ В Лондоне в пропалестинской демонстрации приняли участие 100 тыс. человек

В субботу, 22 октября, около 100 000 человек вышли на улицы Лондона в поддержку палестинцев, требуя немедленного прекращения боевых действий в секторе Газа.
Держа плакаты и размахивая палестинскими флагами, демонстранты прошли по Лондону, завершив шествие на Даунинг-стрит.
По оценкам полиции, в демонстрации приняли участие около 100 000 человек. Многие из них скандировали антиизраильские лозунги, а один протестующий держал плакат с изображением премьер-министра Великобритании Риши Сунака, президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и словами "Разыскиваются за военные преступления".
Перед маршем полиция предупредила, что любой, кто проявит поддержку террористической группировки ХАМАС, будет арестован.
Акция протеста в основном была мирной. Полиция сообщила, что арестовала десять человек.
“Muslim Armies!”— Andy Ngô 🏳️🌈 (@MrAndyNgo) October 21, 2023
Breaking: A pro-Palestine rally outside the Egyptian Embassy in London calls for Muslims to support a holy Islamic war to liberate Palestinian Territories. pic.twitter.com/VofT2PU9Dd
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