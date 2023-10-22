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Видео ⟩ В Лондоне в пропалестинской демонстрации приняли участие 100 тыс. человек

rus.tvnet.lv
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Фото: AFP/SCANPIX

В субботу, 22 октября, около 100 000 человек вышли на улицы Лондона в поддержку палестинцев, требуя немедленного прекращения боевых действий в секторе Газа.

 

Держа плакаты и размахивая палестинскими флагами, демонстранты прошли по Лондону, завершив шествие на Даунинг-стрит.

По оценкам полиции, в демонстрации приняли участие около 100 000 человек. Многие из них скандировали антиизраильские лозунги, а один протестующий держал плакат с изображением премьер-министра Великобритании Риши Сунака, президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и словами "Разыскиваются за военные преступления".

Перед маршем полиция предупредила, что любой, кто проявит поддержку террористической группировки ХАМАС, будет арестован.

Акция протеста в основном была мирной. Полиция сообщила, что арестовала десять человек.

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