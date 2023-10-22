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Украина: растет риск аварии на Запорожской атомной электростанции

rus.tvnet.lv
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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС Фото: Andrey Borodulin/AFP/Getty Images

В субботу, 21 октября, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что обстановка на Запорожской атомной электростанции, которую оккупировала российская армия, ухудшается с каждым днем, что может привести к трагическим последствиям.

"Что может происходить на станции, которую контролируют террористы?... Станция больше года не работает. Более того, мы туда поставляем электроэнергию, чтобы обеспечить работу систем безопасности", - сказал министр.

Галущенко также добавил, что станция, - это высокотехнологичный объект, требующий регулярных работ для поддержания состояния оборудования, но в силу оккупации станции они не проводятся и, как следствие, "происходит процесс деградации оборудования"

"С каждым днем ситуация будет хуже. Это подтверждают специалисты МАГАТЭ, которые присутствуют на станции", - отметил представитель Минэнерго. 

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