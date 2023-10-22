Украина: растет риск аварии на Запорожской атомной электростанции

"Что может происходить на станции, которую контролируют террористы?... Станция больше года не работает. Более того, мы туда поставляем электроэнергию, чтобы обеспечить работу систем безопасности", - сказал министр.

Галущенко также добавил, что станция, - это высокотехнологичный объект, требующий регулярных работ для поддержания состояния оборудования, но в силу оккупации станции они не проводятся и, как следствие, "происходит процесс деградации оборудования"

"С каждым днем ситуация будет хуже. Это подтверждают специалисты МАГАТЭ, которые присутствуют на станции", - отметил представитель Минэнерго.