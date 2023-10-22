Полицейскому в американском штате Миссури было предъявлено обвинение после того, как он выстрелил в воздух и крикнул "Вы все умрете!" на детской вечеринке в честь Хэллоуина в неслужебное время, сообщает The Insider.
Полицейский в США стрелял на вечеринке в честь Хэллоуина
Офицеру полиции Сент-Луиса Мэтью предъявлено обвинение по 11 пунктам, включая создание угрозы детям, незаконное использование оружия и террористический акт.
Полиция подтвердила, что офицер отстранен от должности и против него начато внутреннее расследование. Судебные документы показывают, что полицейский начал подвергать людей опасности на детской вечеринке в честь Хэллоуина в Кирквуде. На вечеринке присутствовали сотни детей и родителей.
На вечеринке полицейский агрессивно обращался с одним из мужчин и его женой. Мужчина толкнул офицера, и тот упал. Затем полицейский встал и, задрав рубашку, продемонстрировал пистолет и полицейский значок. Мгновение спустя он направил пистолет вверх и выстрелил, сказав, что все гости мероприятия погибнут.
"Это был полный хаос. Дети в спешке убегали", - сказал один из родителей. Полицейский успокоился только после того, как несколько родителей схватили его и отобрали пистолет.
Школа, где произошло событие, на следующий день отменила занятия и предложила эмоциональную поддержку травмированным детям.
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