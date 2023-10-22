"Вот это сервис!". Действия пилота airBaltic тронули соцсети

19 октября Эрья и ее пудель Рудольф вылетели из Тампере в Малагу на самолете airBaltic. Финскому изданию Fuengirola.fi женщина подчеркнула, что собака имеет опыт путешествий на самолете, так как хозяйка часто берет ее с собой в путешествия.

В тот день случился шторм, поэтому самолет, направлявшийся в аэропорт Малаги, перенаправили в другой аэропорт. Самолет авиакомпании airBaltic приземлился в Севилье. Всем пассажирам пришлось оставаться в самолете, ожидая разрешения на взлет и полет в Малагу.

По словам владелицы собаки, пуделю нужно было справить нужду, для чего было необходимо выйти наружу. "Вот это я называю сервисом! Мы ждали в самолете несколько часов. Я спросила стюардессу, могу ли выйти из самолета вместе с собакой, потому что уверена, что она сейчас описается.

Стюардесса сказала, что попросит разрешения у пилота самолета. Через некоторое время пришел пилот и надел специальный жилет. Он сказал, что пассажирам не следует выходить из самолета, но он сам возьмет собаку на прогулку. Капитан вывел собаку на улицу и даже вывел на траву. На снимке Рудольф и пилот возвращаются с прогулки".

Женщина рассказала финским СМИ, что и она, и другие пассажиры самолета были очень благодарны. Публикация Эрьи собрала более 500 отметок "нравится".