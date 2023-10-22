Совсем как в сказке: празднование 18-летия принца Дании Кристиана

Чтобы отпраздновать 18-летие датского принца Кристиана, члены королевских семей Европы собрались на торжественный ужин в Копенгагене. Гости, в числе которых были принцесса Дании Мэри, принцесса Швеции Виктория и принцесса Норвегии Метте-Марит на яркой вечеринке во дворце Кристиансборг выглядели, будто из сказки.
46-летняя кронпринцесса Швеции Виктория выглядела сияющей в кремовом платье дизайнера Elie Saab с квадратным вырезом, подчеркивающим ее бриллиантовое колье.
Мать Кристиана 51-летняя Мэри, замужем за наследным принцем Дании Фредериком, надела инкрустированную бриллиантами тиару, которую она также носила в день своей свадьбы.
Сам принц был одет согласно этикету. Все-таки, будущий муж.
Гелерея: Празднование 18-летия принца Дании Кристиана
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