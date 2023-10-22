Совсем как в сказке: празднование 18-летия принца Дании Кристиана

Чтобы отпраздновать 18-летие датского принца Кристиана, члены королевских семей Европы собрались на торжественный ужин в Копенгагене. Гости, в числе которых были принцесса Дании Мэри, принцесса Швеции Виктория и принцесса Норвегии Метте-Марит на яркой вечеринке во дворце Кристиансборг выглядели, будто из сказки.