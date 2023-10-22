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Совсем как в сказке: празднование 18-летия принца Дании Кристиана

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Празднование 18-летия принца Дании Кристиана
Празднование 18-летия принца Дании Кристиана Фото: AFP/EPA/Scanpix, TVNET kolāža

Чтобы отпраздновать 18-летие датского принца Кристиана, члены королевских семей Европы собрались на торжественный ужин в Копенгагене. Гости, в числе которых были принцесса Дании Мэри, принцесса Швеции Виктория и принцесса Норвегии Метте-Марит на яркой вечеринке во дворце Кристиансборг выглядели, будто из сказки.

46-летняя кронпринцесса Швеции Виктория выглядела сияющей в кремовом платье дизайнера Elie Saab с квадратным вырезом, подчеркивающим ее бриллиантовое колье.

Фото: EPA/Scanpix
Фото: dpa/scanpix

Мать Кристиана 51-летняя Мэри, замужем за наследным принцем Дании Фредериком, надела инкрустированную бриллиантами тиару, которую она также носила в день своей свадьбы.

Сам принц был одет согласно этикету. Все-таки, будущий муж.

Фото: SIPA/Scanpix

Гелерея: Празднование 18-летия принца Дании Кристиана 

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