Вступают в силу ограничения для ароматизированных нагреваемых табачных изделий

В понедельник, 23 октября, во всех странах Евросоюза, включая Латвию, вступают в силу новые ограничения на ароматизированные нагреваемые табачные изделия, пишет LETA.
Весной Латвия приняла директиву Европейской комиссии (ЕК), которая устанавливает ограничения на добавление в нагреваемые табачные изделия таких добавок, которые могут изменить запах или вкус указанного изделия, создавая характерный аромат, например аромат ментола.
Директива предусматривает, что ограничения должны вступить в силу одновременно во всех государствах-членах ЕС сегодня, 23 октября.
Ограничения не запрещают полностью добавление ароматизаторов, а лишь ограничивают добавление их в той мере, в какой они не создают характерный аромат продукта.
Установлено также, что затраты на оценку характерного аромата нагреваемых табачных изделий несут сами производители и импортеры нагреваемых табачных изделий, аналогично тому, как в настоящее время это уже определено для производителей и импортеров сигарет и самокруточного табака.
Директива ЕК включает новое определение нагреваемого табачного изделия, а также уточненное определение "курительного табачного изделия", чтобы обеспечить согласованность между определениями нагреваемого табачного изделия и курительного табачного изделия.
Нагреваемое табачное изделие определяется как "нововведенное табачное изделие, в котором используется процесс нагрева для выделения выбросов, содержащих никотин и другие химические вещества, вдыхаемые потребителем, и которое в зависимости от его характеристик является либо бездымным табачным изделием, либо курительным табачным изделием".
По данным Министерства здравоохранения, устройства для нагревания табака, предназначенные для курения нагреваемых табачных изделий (heet stick), являются одним из новейших продуктов, созданных производителями табачных изделий, которые ошибочно рекламируются как менее вредная альтернатива курению традиционных сигарет. Устройства для нагревания табака работают путем нагревания табака при высокой температуре, в результате чего из табака выделяется аэрозоль, содержащий никотин и другие химические вещества, который курильщик вдыхает.
Министерство отмечает, что, хотя в 2020 году в Латвии вступил в силу запрет на характерный аромат сигарет и самокруток, или запрет на сигареты с ментолом, упомянутое ограничение не распространялось на новые табачные изделия, в том числе на нагреваемые табачные изделия, которые табачная промышленность в настоящее время продолжает предлагать в качестве альтернативы курению сигарет и самокруточного табака.
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