Вступают в силу ограничения для ароматизированных нагреваемых табачных изделий

Весной Латвия приняла директиву Европейской комиссии (ЕК), которая устанавливает ограничения на добавление в нагреваемые табачные изделия таких добавок, которые могут изменить запах или вкус указанного изделия, создавая характерный аромат, например аромат ментола.

Директива предусматривает, что ограничения должны вступить в силу одновременно во всех государствах-членах ЕС сегодня, 23 октября.

Ограничения не запрещают полностью добавление ароматизаторов, а лишь ограничивают добавление их в той мере, в какой они не создают характерный аромат продукта.

Установлено также, что затраты на оценку характерного аромата нагреваемых табачных изделий несут сами производители и импортеры нагреваемых табачных изделий, аналогично тому, как в настоящее время это уже определено для производителей и импортеров сигарет и самокруточного табака.

Директива ЕК включает новое определение нагреваемого табачного изделия, а также уточненное определение "курительного табачного изделия", чтобы обеспечить согласованность между определениями нагреваемого табачного изделия и курительного табачного изделия.