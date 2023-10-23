С 30 октября по 12 ноября пройдет "Рижская неделя ресторанов"

Фото: Пресс-фото

Организатором ресторанной недели выступает "Рижское агентство инвестиций и туризма", а его директор Фредис Быков отмечает: "Рижская ресторанная неделя - это гораздо больше, чем просто праздник гурманов; это возможность подчеркнуть и оценить разнообразную и яркую гастрономическую индустрию нашего города.

Фото: Пресс-фото

В рамках Ресторанной недели посетители, как обычно, смогут попробовать трехразовое питание по доступным ценам и оценить мастерство кулинарного искусства шеф-поваров, тем самым также поддержав рестораны после окончания напряженного сезона. Особое внимание уделяется местным продуктам и сезонным вкусам. В рамках подготовки к осенней Неделе ресторанов создан особый визуальный дизайн, который можно увидеть в городской среде".

В этом году рестораны проявляют особую активность - поступило более 50 заявок. Раймондс Соммерс, шеф-повар ресторана Entrosol, говорит: "Еда - это не просто средство существования, она включает в себя искусство, эксперименты и человеческую энергию для создания новых и качественных вкусов. В нашей кухне мы интегрируем не только вкусы мира, но и достижения латвийских производителей".

Посетителям предлагается своевременно ознакомиться с перечнем и предложениями ресторанов, а также забронировать столик.

Фото: Пресс-фото