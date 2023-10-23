Настоящая знаменитость: кошка с двумя носами покоряет сердца пользователей Сети

В приют Cats Protection в Уоррингтоне (графство Чешир) была передана кошка с необычным носом. Из-за формы носа ее назвали Нэнни Макфи - в честь главной героини одноименного фильма, у которой был большой нос.

Первоначально сотрудники приюта думали, что у Нэнни Макфи просто один необычно большой нос, но после проведенного исследования ветеринары обнаружили, что у нее их два. "Это первый случай, когда наша команда обнаружила кошку с двумя носами. Это большая редкость, и, к счастью, эта особенность не причиняет животному никакого дискомфорта", - сказала старший ветеринарный врач приюта Фиона Брокбэнк.

Double the nose, double the nose boops! Nanny McPhee the cat has a unique trait: She has two noses! pic.twitter.com/jDrmb4fRdV — USA TODAY (@USATODAY) October 20, 2023

По мнению врачей, двойной нос Нэнни Макфи - это врожденный дефект, возникший вследствие аномалий внутриутробного развития или генетического заболевания.

Нэнни Макфи попала в приют из-за плохого здоровья ее предыдущего владельца. Сейчас сотрудники приюта ищут для кошки новых хозяев и надеются, что двойной нос, который уже сделал Нэнни Макфи местной знаменитостью, ускорит этот процесс.