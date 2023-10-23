Пн, 23.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Настоящая знаменитость: кошка с двумя носами покоряет сердца пользователей Сети

Трийн Пальмипуу
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Кошка.
Кошка. Фото: Shutterstock

В приют для животных в Великобритании доставлена кошка с редкой аномалией, пишет Rus.Postimees.

В приют Cats Protection в Уоррингтоне (графство Чешир) была передана кошка с необычным носом. Из-за формы носа ее назвали Нэнни Макфи - в честь главной героини одноименного фильма, у которой был большой нос.

Первоначально сотрудники приюта думали, что у Нэнни Макфи просто один необычно большой нос, но после проведенного исследования ветеринары обнаружили, что у нее их два. "Это первый случай, когда наша команда обнаружила кошку с двумя носами. Это большая редкость, и, к счастью, эта особенность не причиняет животному никакого дискомфорта", - сказала старший ветеринарный врач приюта Фиона Брокбэнк.

По мнению врачей, двойной нос Нэнни Макфи - это врожденный дефект, возникший вследствие аномалий внутриутробного развития или генетического заболевания.

Нэнни Макфи попала в приют из-за плохого здоровья ее предыдущего владельца. Сейчас сотрудники приюта ищут для кошки новых хозяев и надеются, что двойной нос, который уже сделал Нэнни Макфи местной знаменитостью, ускорит этот процесс.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх