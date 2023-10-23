Собирается ли Малыгина вернуться в театр?

Фрагмент из интервью.

Клик: Вас до сих пор помнят как профессиональную, яркую, талантливую и смелую актрису. Не было ли в последние годы желания вернуться на сцену одного из отечественных театров в качестве актрисы?

- Когда ты находишься какое-то время вдали от сцены и зрителей, тебе приходится воспринимать все большую тоску и интерес со стороны зрителя и аудитории масс-медиа как приятную груду слов. Когда находишься в карусели театра, доза любви распределяется очень экономно. И свободолюбивому человеку, как я, бесспорно трудно существовать с таким энтузиазмом в среде, наполненной разделением ролей и театральной политикой. Нехватка воздуха гонит вперёд, вопрос – за чем гнаться? Что получить, что отнять и что во мне держит меня в этой среде. У меня недостаточно ответов.

Я уважаю своих коллег за то, что они полностью посвятили свою жизнь работе. Это похвально.

Эгоизм жаждет сцены и славы, похвалы и критики. Возврат - нет. Заглянуть, бывали моменты, когда закрадывалась такая мысль, но я думаю, что моя театральная жизнь окончена. Я счастлива и благодарна.

- Ходите ли вы в театр посмотреть, что создали ваши коллеги?

- Я не хожу в театр.

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