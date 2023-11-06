Денис из Москвы: "Люди в Латвии намного лучше, чем они сами о себе думают"

По воле случая через знакомую Денис Никулин попал на работу в "Новую газету Европа" и параллельно стал заниматься музыкой, но началась война...

"Я такого уровня ярости не испытывал в жизни никогда. Я просто в прямом эфире видел, как по кирпичикам разбивают, взрывают, расстреливают мое будущее, будущее моей страны и всех людей, мне близких и любимых. Ну и, безусловно, конечно же, жизни украинцев", - вспоминает он 24 февраля 2022 года.

Денис Никулин Фото: Кадр из видео

Денис Никулин мог попасть под мобилизацию. При поддержке коллег и родных ему удалось приехать в Латвию. "Мне очень повезло встретить здесь очень много активных и талантливых людей", - не скрывает он своей радости.

Денис окунулся в местный андеграунд. С весны 2023 года его коллектив Mary Is Ready To Die, который он собрал из местных музыкантов, выпустил видеоклип, EP и отыграл два концерта.

"Мне очень нравится, как по-латышски будет "спокойной ночи" - ar labu nakti. Мне кажется, что это очень красивое сочетание звуков, которое очень ласкает мое ухо", - говорит он о латышском языке.

"Люди в Латвии намного лучше, чем они сами о себе думают", - считает Денис. Он здесь встретил много "классных и суперэнергичных людей с колоссальным потенциалом". "С этими людьми у Латвии все может быть хорошо".