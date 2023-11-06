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Денис из Москвы: "Люди в Латвии намного лучше, чем они сами о себе думают"

Раиса Смирнова Viktors Devjatovs Juris Aperāns rus.tvnet.lv
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"Латвия пахнет мокрым асфальтом. Климат здесь специфический. Это Рига! Вот у нее такое настроение, такой у нее характер. Надо уживаться вместе", - говорит 26-летний рок-музыкант из Москвы Денис Никулин. 

Денис переехал в Латвию в мае 2022 года. По своему роду деятельности он - музыкант и на данный момент работает звукорежиссером в "Новой газете Европа".

"Я поймал себя на мысли, что, конечно, у меня есть надежда на то, что я когда-нибудь вернусь в Россию. Но, скорее всего, я больше не вернусь в ту Москву, которую я запомнил. Я начну на город смотреть совершенно другими глазами. Вряд ли уже найду ту Москву, которая когда-то была для меня домом", - признается он. 

Когда произошла аннексия Крыма, Денис не очень понимал, что происходит. Он не смотрел новости, не следил за повесткой и не интересовался политикой. Но, будучи активным пользователем интернета, все чаще стал натыкаться на видео Алексея Навального. Так он начал иначе смотреть на происходящее в России. Переломный момент наступил после видео "Он вам не Димон" про Дмитрия Медведева.

Денис Никулин
Денис Никулин Фото: Кадр из видео

С этого момента Денис начал активно заниматься и интересоваться политикой, посещать протесты. Инциденты с избиением и арестом людей на улицах Москвы он видел своими глазами. 

По воле случая через знакомую Денис Никулин попал на работу в "Новую газету Европа" и параллельно стал заниматься музыкой, но началась война... 

"Я такого уровня ярости не испытывал в жизни никогда. Я просто в прямом эфире видел, как по кирпичикам разбивают, взрывают, расстреливают мое будущее, будущее моей страны и всех людей, мне близких и любимых. Ну и, безусловно, конечно же, жизни украинцев", - вспоминает он 24 февраля 2022 года. 

Денис Никулин
Денис Никулин Фото: Кадр из видео

Денис Никулин мог попасть под мобилизацию. При поддержке коллег и родных ему удалось приехать в Латвию. "Мне очень повезло встретить здесь очень много активных и талантливых людей", - не скрывает он своей радости. 

Денис окунулся в местный андеграунд. С весны 2023 года его коллектив Mary Is Ready To Die, который он собрал из местных музыкантов, выпустил видеоклип, EP и отыграл два концерта.

"Мне очень нравится, как по-латышски будет "спокойной ночи" - ar labu nakti. Мне кажется, что это очень красивое сочетание звуков, которое очень ласкает мое ухо", - говорит он о латышском языке. 

"Люди в Латвии намного лучше, чем они сами о себе думают", - считает Денис. Он здесь встретил много "классных и суперэнергичных людей с колоссальным потенциалом". "С этими людьми у Латвии все может быть хорошо".

За год жизни в Латвии его удивила латвийская пунктуальность: "Здесь люди приходят вовремя. Мне это очень нравится!". 

Прогуливаясь по городу, Денис ловит себя на мысли о том, что Рига совсем другая: "Здесь небо видно! Здесь дома низкие и они не загораживают. Ты можешь идти и спокойно смотреть на звезды и облака. Наверное, поэтому здесь очень много энергичных людей, потому что они могут смотреть наверх и видеть ту высоту, на которую они могут взобраться".

Денис Никулин - это новый герой проекта "Мы здесь". 

"Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.

Все вышедшие истории можно прочитать и посмотреть в разделе "Мы здесь".

Фото: ZVB_logo
*Данный материал создан при финансовой поддержке Совета министров Северных стран (СМСС). За его содержание отвечает руководитель проекта, и оно может не совпадать с мнением или политической позицией СМСС.

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