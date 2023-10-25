Правительству будет передан призыв не допустить новой иммиграции

Как сообщила агентству LETA публицист Лиана Ланга, инициативная группа граждан подаст меморандум в Кабинет министров, а затем в Сейм в четверг в 13.15.

Как указали инициаторы документа, в августе был распространен меморандум "О защите интересов латышской государствообразующей нации", подписанный более чем 700 гражданами Латвии, в котором подчеркивается, что целью и сутью Латвийского государства является защита интересов латышской нации в своем государстве. Защита интересов латышской нации должна быть главной целью государственных институтов в каждом их решении и действии.

"Основным принципом защиты латышской нации является установление и защита прочных, непроницаемых границ, включая как физические границы государства, так и границы языка, культуры и морали", - говорится в меморандуме.

В нем отмечается, что культурная политика страны должна быть основана на сохранении, пропаганде и развитии культурных ценностей и этических принципов латышского народа, укрепляющих идентичность нации, ее жизнеспособность и готовность к защите от внешних угроз.