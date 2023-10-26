Латвия должна Тукумской больнице полмиллиона евро

Государство сейчас должно Тукумской больнице полмиллиона евро, сообщил председатель Тукумской краевой думы Гундарс Важа.
Он утверждал, что финансовая ситуация Тукумской больницы не так плоха, как может показаться при оценке только годового отчета, однако она не является и блестящей. Государство больнице сейчас все еще должно за оказанные услуги, и ожидается, что в этом году за это больнице будет перечислено около 0,5 млн евро.
Председатель Тукумской краевой думы считает, что в процессе формирования бюджета прежний министр здравоохранения была "немного обыграна". В итоге вся страна теперь десять месяцев думает, как больницам жить. Некорректно, если и правительство сейчас понимает, что не хватило, и выделяет дополнительные средства, сказал Важа.
Однако он признает, что такие или подобные проблемы повторяются из года в год, у больниц всегда есть неуплаченные денежные суммы. В Министерстве здравоохранения нет правильного расчета затрат на услуги. Видимо, в министерстве не слишком хорошее планирование, полагает Важа.
Как и в других краях, в Тукумсе не хватает молодых специалистов-медиков. Думая о будущем, в Тукумском крае есть различные программы привлечения молодых специалистов - предлагать им квартиры, стипендии. Государству тоже следовало бы последовательно действовать, считает Важа. Если специалистов обучают за деньги госбюджета, то должно быть обязательное условие, чтобы они остались в Латвии и проработали пять, десять лет, размышляет глава Тукумского края.
Важа подчеркивает, что теперь, когда больница является собственностью одного самоуправления, легче договориться о выделении ей финансирования, чем до краевой реформы. Самоуправление Тукумского края регулярно вкладывает средства в больницу: только что обустроена стоянка возле больницы, построена новая гистологическая лаборатория, куплен новый компьютерный томограф.
Проект повышения энергоэффективности больницы, по которому уже заключен договор, в перспективе принесет экономию средств. После вторжения России в Украину существенно поднялись цены на энергоресурсы, и важно сэкономить, так как здание старое и изношенное, а затраты значительные, рассказал председатель Тукумской краевой думы.
Как сообщалось, с финансовыми сложностями в этом году столкнулись также больницы Екабпилса и Даугавпилса.
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