Латвия должна Тукумской больнице полмиллиона евро

Он утверждал, что финансовая ситуация Тукумской больницы не так плоха, как может показаться при оценке только годового отчета, однако она не является и блестящей. Государство больнице сейчас все еще должно за оказанные услуги, и ожидается, что в этом году за это больнице будет перечислено около 0,5 млн евро.

Председатель Тукумской краевой думы считает, что в процессе формирования бюджета прежний министр здравоохранения была "немного обыграна". В итоге вся страна теперь десять месяцев думает, как больницам жить. Некорректно, если и правительство сейчас понимает, что не хватило, и выделяет дополнительные средства, сказал Важа.

Однако он признает, что такие или подобные проблемы повторяются из года в год, у больниц всегда есть неуплаченные денежные суммы. В Министерстве здравоохранения нет правильного расчета затрат на услуги. Видимо, в министерстве не слишком хорошее планирование, полагает Важа.