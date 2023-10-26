Марину Овсянникову в России лишили родительских прав

Щербинский суд Москвы лишил родительских прав бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, покинувшую РФ и заочно приговоренную к длительному заключению. В четверг, 26 октября, суд удовлетворил соответствующий иск ее бывшего мужа Игоря Овсянникова в отношении обоих общих детей - 17-летнего Кирилла и 11-летней Арины, сообщает Sotavision со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Как отмечается далее, заседание суда было закрытым из-за информации о несовершеннолетних. Овсянникова уехала из РФ, несмотря на нахождение под домашним арестом. Ее 11-летняя дочь проживает с ней в Париже и ходит в местную школу. Оставшийся в РФ сын, как и экс-супруг и мать журналистки, дал против нее показания по уголовному делу.

Заочный приговор Марине Овсянниковой