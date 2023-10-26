Число случаев заболевания Covid-19 увеличилось на 25%

С начала октября SPKC в сотрудничестве с семейными врачами, больницами, учебными заведениями и лабораторией Рижской восточной клинической университетской больницы ведут ежегодный мониторинг гриппа и других острых инфекций верхних дыхательных путей. По данным мониторинга, заболеваемость инфекциями на прошедшей неделе была ниже, чем в этот же период 2021-2022 гг., но превышала средний уровень до пандемии.

На прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано 90 новых случаев Covid-19, что на 25% больше по сравнению с предыдущей неделей. За неделю было проведено 373 теста, доля положительных тестов составила 24,1%, что на 4% больше, чем на предыдущей неделе.

Госпитализировано с Covid-19 на прошлой неделе 87 пациентов (на предыдущей неделе - 72), а также зарегистрировано шесть случаев смерти пациентов с Covid-19 (на предыдущей неделе - два).

В Европе, как и в Латвии, наблюдается умеренный сезонный рост заболеваемости Covid-19.

В практиках семейных врачей на основании клинических данных диагноз гриппа был поставлен шести пациентам. Таким образом, средний уровень заболеваемости гриппом в Латвии остается стабильно низким и составляет 8,6 случая на 100 000 населения. У пациентов с симптомами ОРВИ чаще всего выявлялись риновирусы, аденовирусы, реже - респираторно-синцитиальный вирус и сезонные коронавирусы.