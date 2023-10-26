Что нужно знать о ливанской шиитской группировке "Хезболлах"

В 1985 году "Хезболлах" выпустила манифест, в котором обозначила свои основные цели: изгнание из Ливана западных колонизаторов, уничтожение государства Израиль и присоединение к Ирану. Часть первоначального видения группировкой будущего страны также предусматривало создание в Ливане религиозно-исламистского режима по иранской теократической модели.

Со временем цели "Хезболлах" несколько смягчились, поскольку группировка стала активнее участвовать в политическом процессе в Ливане. В 2009 году был опубликован новый манифест, в котором признавалось, что исламистский режим может не подойти для Ливана. Однако позиция группировки по отношению к Израилю не изменилась. "Хезболлах" регулярно обстреливает ракетами израильскую территорию.

Сколько оружия и боевиков у "Хезболлах"

Лидер "Хезболлах" Хасан Насралла утверждает, что в ее рядах насчитывается до 100 тысяч бойцов. Однако, по оценкам экспертов, эта цифра может быть преувеличена.

В распоряжении ливанской группировки имеется значительный арсенал вооружений, "состоящий в основном из небольших переносных и неуправляемых артиллерийских ракет класса "земля-земля", отмечает Центр стратегических и международных исследований в отчете за 2021 год для своего проекта "Ракетная угроза".

Аналитики точно не знают, сколько ракет сегодня есть у "Хезболлах", но их количество может достигать 130 тысяч единиц. Большинство из них неуправляемые, однако представители исламистской группировки утверждают, что смогли получить ракеты, обладающие системой точного наведения на цель. Вооружение китайского, иранского и российского производства поступает к "Хезболлах" через Иран и Сирию.

Насколько эффективна "Хезболлах" как боевая сила и где активна

"Хезболлах" принято считать грозным противником. Наряду со своим спонсором, Ираном, она долгое время была союзником властей Сирии в их борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).