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ISW: армия РФ потеряла в Авдеевке больше техники, чем ранее в Угледаре

rus.tvnet.lv
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Разрушенный танк во время войны в Украине
Разрушенный танк во время войны в Украине Фото: AFP/SCANPIX

По мнению экспертов американского Института изучения войны (ISW), армия РФ потеряла в Авдеевке гораздо больше техники, чем ранее в этом году в Угледаре.

Ожидается, что большие потери военной техники в Авдеевке ослабят наступательные возможности России в долгосрочной перспективе, признает ISW. Однако эксперты полагают, что Россия постарается компенсировать потери техники, в особенности бронетехники.

Отсутствие техники из-за больших потерь в первый год полномасштабного российского вторжения в Украину существенно ограничило возможности российских войск эффективно маневрировать в ходе зимне-весеннего наступления 2023 года, что привело к дальнейшим потерям в неорганизованных механизированных атаках вблизи Угледара в январе и феврале.

Тяжелые потери в Угледаре помешали армии РФ впоследствии начать устойчивые механизированные атаки в других частях Украины.

По данным ISW, недавние потери российской техники в Авдеевке оказались намного выше, чем потери в Угледаре. Однако неясно, удержит ли россиян перспектива дальнейших потерь тяжелой техники от еще одной крупной серии механизированных атак под Авдеевкой, признают эксперты.

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