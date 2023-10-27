Известный журналист и документалист Леонид Парфенов проведет в Риге встречу-дискуссию

Разговор пойдет о дне сегодняшнем через призму прошлого.

"Я такой формат мероприятия называю - журналистика про прошлое, которое продолжает оставаться настоящим. Потому что в сегодняшней войне, которую ведет Кремль, и в сегодняшней внутренней политике закручивания гаек, и в противостоянии со всем миром, конечно, нынешнее поколение вождей наследует советскому примеру. Для них это ясная картина мира, которую они пытаются восстановить изо всех сил", - комментирует журналист Леонид Парфёнов.

В рамках события Леонид Парфёнов представит свои фильмы и книги - 2 тома серии "Намедни. Наша эра. 1961-1970". Знаменитый авторский проект "НАМЕДНИ" известен и популярен уже не одно десятилетие. В 2009 году вышел первый том книжной версии проекта "Намедни" - на сегодняшний день серия насчитывает десять томов.

Леонид Парфёнов - журналист, документалист. Автор телевизионных и книжных проектов "Намедни. Наша эра" и "Российская империя", автор множества документальных фильмов, пятикратный лауреат ТЭФИ, автор youtube-канала «Парфенон» и документального цикла "Нмдни". Леонид Парфенов покинул Россию 25 февраля 2022 года, на следующий день после российского вторжения в Украину. В интервью российскому блогеру Юрию Дудю Парфенов заявил, что уехал из страны, понимая, что в России теперь «могут дать семь лет за то, чтобы войну назвать войной».

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте "Прямая речь"/Pryamaya rech.