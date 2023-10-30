Гулбене может! Как жители города обустроили смарт-скамейку и станцию велообслуживания

Важно, что она находится поблизости, поскольку, реализуя эту идею, мы осознавали, что нашему коллективу в дальнейшем нужно будет присматривать и содержать ее. И мы именно это и делаем: следим за тем, чтобы не было повреждений, чтобы имеющееся оборудование всегда работало. Если это не так, мы вовремя это замечаем и приводим в рабочее состояние.

- Удалось ли воплотить в жизнь все задуманное?

- Мы до сих пор убеждены, что идея смарт-скамейки была и есть великолепна! Правда, техническое и визуальное решение скамейки отличается от того, каким мы - авторы идеи - ее себе изначально представляли. Поскольку мы не являемся техническими специалистами, наше видение было упрощено на основе того, что мы видели и пережили до сих пор, т.е. вначале мы представляли себе скамейку с возможностью зарядки и отдельной станцией обслуживания велосипедов рядом с ней, готовую к покупке через Интернет.

Изначальная визуализация задумки Фото: Пресс-фото

Поскольку конкурс Mežpils alus имеет знак качества, в результате смарт-скамейка Гулбене поистине уникальна.

Это не массовый продукт, а заказ, индивидуально разработанный под нашу идею и потребность, который объединяет обе функции - зарядку и обслуживание велосипеда - в одном устройстве. Мы очень рады и довольны результатом!

Открытие "умной" скамейки и станции обслуживания велосипедов Фото: Пресс-фото

- Какой вклад внес реализованный проект в Гулбене?