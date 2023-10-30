Гулбене может! Как жители города обустроили смарт-скамейку и станцию велообслуживания

В прошлом году в кампании общественного участия "Сделай свой город лучше", организованной Mežpils alus, представленный жителями Гулбене проект был признан одним из трех победителей, получив 10 000 евро финансирования на реализацию идеи. Подробнее о проекте и его реализации мы узнали из беседы с представительницей Гулбенского района Сабиной Ефимовой.
- Как у жителей Гулбене появилась идея участвовать в конкурсе?
- Заявка на проект была создана и подана в сотрудничестве двух самоуправлений Гулбенского края - зная идею библиотеки о смарт-скамейке и стенде для обслуживания велосипедов, учреждение самоуправления Гулбене "Центр туризма и культурного наследия Гулбене" предложило представить ее в конкурсе Mežpils alus.
Мы хотели представить в центре Гулбене первую смарт-скамейку для зарядки и станцию технического обслуживания велосипедов. Подобные устройства уже существуют в других местах, но это не значит, что это не отличная идея и не новинка для нашего маленького города.
Такие решения оценили жители, поскольку они улучшают общественную жизнь, предлагая удобные и современные услуги - разряженный в неподходящий момент телефон или спущенное велоколесо - легкоустранимые проблемы, с которыми может справиться каждый вне дома.
Проект не только приносит практическую пользу, но и способствует формированию установок и действий, направленных на защиту окружающей среды, на более бережное отношение к природе и ресурсам.
Такое мышление также сопровождается здоровым образом жизни и здоровым, экологически чистым отдыхом, способствующим социальному взаимодействию и связям с обществом, которые важны для городской жизни.
- Как проходила реализация проекта?
- Работая в библиотеке, проектная работа - часть будней, однако такой проект у нас был впервые. Стоит сказать, что этот конкурс проектов реализуется очень хорошо и профессионально, рабочая группа понимает идею и необходимость ее реализации, а опыт и профессионализм позволяют находить оптимальные решения.
В нашем случае, когда после победы в конкурсе мы впервые встретились с организаторами, встал вопрос о том, как именно мы хотим реализовать свою идею - получить финансирование и работать самостоятельно, неся полную ответственность за результат, или довериться команде Mežpils alus сделать это за нас, шаг за шагом, привлекая соответствующих специалистов.
Оглядываясь назад, мы понимаем, что доверие к "межпилчанам" было лучшим решением, так как они привлекли специалистов, уже имевших опыт работы в подобных проектах, и потому его реализация прошла гладко и без заминок.
Кроме того, мы не чувствовали себя брошенными в стороне, ведь каждый шаг был обсужден и согласован заранее, от эскиза смарт-скамейки до технической спецификации и ее установки в городской среде.
Благодаря сотрудничеству заинтересованных сторон проект был полностью реализован - смарт-скамейка нашла свое место в центре Гулбене. Она расположена недалеко от здания Гулбенской районной библиотеки, рядом с кафе, магазинами и центральным сквером города.
Принимая во внимание, что идея функциональной скамейки пришла от коллектива Гулбенской районной библиотеки, мы сознательно выбрали место рядом с библиотекой, чтобы создать еще одну причину, по которой люди будут находиться рядом с ней.
Важно, что она находится поблизости, поскольку, реализуя эту идею, мы осознавали, что нашему коллективу в дальнейшем нужно будет присматривать и содержать ее. И мы именно это и делаем: следим за тем, чтобы не было повреждений, чтобы имеющееся оборудование всегда работало. Если это не так, мы вовремя это замечаем и приводим в рабочее состояние.
- Удалось ли воплотить в жизнь все задуманное?
- Мы до сих пор убеждены, что идея смарт-скамейки была и есть великолепна! Правда, техническое и визуальное решение скамейки отличается от того, каким мы - авторы идеи - ее себе изначально представляли. Поскольку мы не являемся техническими специалистами, наше видение было упрощено на основе того, что мы видели и пережили до сих пор, т.е. вначале мы представляли себе скамейку с возможностью зарядки и отдельной станцией обслуживания велосипедов рядом с ней, готовую к покупке через Интернет.
Поскольку конкурс Mežpils alus имеет знак качества, в результате смарт-скамейка Гулбене поистине уникальна.
Это не массовый продукт, а заказ, индивидуально разработанный под нашу идею и потребность, который объединяет обе функции - зарядку и обслуживание велосипеда - в одном устройстве. Мы очень рады и довольны результатом!
- Какой вклад внес реализованный проект в Гулбене?
- Новая скамейка стала любимой скамейкой в нашем городе! Она удобная, функциональная, практичная в использовании, а также прекрасно вписывается в городскую среду Гулбене.
Она особенно популярна среди молодежи в вечерние часы как место встреч, поскольку скамейка также оснащена доступом в Интернет и динамиками.
Библиотека своей деятельностью также подчеркивает полезность стенда - например, в октябре в сотрудничестве с Латвийским институтом гидроэкологии был организован конкурс стихов о микропластике. По итогам были отобраны стихи, написанные 12 учениками, и сделана аудиозапись. Мы проигрывали аудиозапись на динамиках умной скамейки, и каждый прохожий в центре города мог познакомиться с сочинениями творческой молодежи.
Важно, чтобы люди ценили и использовали эту "умную скамейку", которая делает город не только функциональным, но и социальным и гармоничным местом.
Мы считаем, что в будущем несколько подобных "умных" скамеек могут быть размещены не только в других районах города, но и на территориях волостей.
- Что вы посоветовали бы тем, кто еще не решил участвовать ли в этом конкурсе?
- Меньше думать и анализировать, больше доверять и пробовать! Конкурс идей Mežpils alus не только финансовая поддержка - это общая работа на реализацией идеи наилучшим образом.
Галерея: Смарт-скамейка и станция по обслуживаю велосипедов в Гулбене. От задумки до реализации
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И ты можешь сделать свой город красивее. Приглашаем всех желающих подать свой проект на официальном сайте Mežpils до 30 ноября. Три из заявленных проектов получат финансирование в размере до 10 000 евро на реализацию своих идей. Кто знает, возможно, это будешь именно ты!
Для вдохновения здесь можно посмотреть три реализованных проекта "Сделай свой город лучше-2022", которые получили финансирование, участвуя в конкурсе прошлого года.
Статья вышла в сотрудничестве с Mežpils alus.