Фото ⟩ В Риге пойман один из крупнейших наркоторговцев Латвии

Как сообщили в полиции, мужчина был задержан во время погони в столичном микрорайоне Плявниеки.

В октябре было начато уголовное дело по факту продажи в Риге наркотических и психотропных веществ в крупных размерах, и полиции было известно, что наркотики распространяет один из самых известных в Латвии наркоторговцев.

В октябре сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1974 года рождения в момент совершения преступления, когда он выносил наркотические вещества из своего тайника в Плявниеках.

Задержание не обошлось без инцидента - заметив полицейских, мужчина попытался скрыться на своем автомобиле, но стражи порядка преградили ему путь с помощью полицейской машины. Поняв, что скрыться не удастся, мужчина выскочил из машины и пытался убежать, но полицейские его задержали.

В ходе обысков по разным адресам, в том числе конспиративным, по месту жительства наркодилера и в автомобилях было обнаружено и изъято около 52 кг марихуаны, полкилограмма кокаина, 10 литров оксибутерата, 2000 таблеток МДМА и около 50 г амфетамина.