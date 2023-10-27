Заместитель генсека НАТО: Латвия очень хорошо справляется с российской угрозой

Говоря об охране границ Латвии, которые являются восточным рубежом НАТО, Кеттлер отметил, что в последние годы, особенно после Варшавского саммита, альянс значительно увеличил свои силы в странах Балтии, все страны имеют собственные боевые группы, чтобы усилить возможности реагирования и сократить время реагирования, и это очень ощутимо.

"Что касается непосредственно моей сферы деятельности - разведки и безопасности, то это активный обмен информацией и сотрудничество, поскольку не только Латвии приходится иметь дело с рисками и проблемами на границе, и она может рассчитывать на помощь 30 других стран. Очень важно, что, когда каждая страна самостоятельно принимает решения по укреплению своей границы, например, о строительстве заграждений или усилении военного патрулирования, между странами, участвующими в этом процессе, наблюдается большая синергия, например, с Польшей. Когда страны принимают свои собственные меры на местах, это укрепляет коллективную оборону всего альянса", - сказал Кеттлер.

Она также опроверг домыслы о том, что НАТО якобы планировала в случае вторжения российских войск допустить их на часть территории стран Балтии, чтобы затем вытеснить.

"Посмотрите на решения и меры, принятые за последние семь лет - усиленное присутствие на востоке, особенно северо-востоке, и целенаправленное присутствие на юго-востоке, в рамках которого постоянно усиливалось воздушное патрулирование во взаимодействии с дислоцированными здесь боевыми группами. Эти боевые группы являются результатом решений, принятых в Мадриде, и подкрепленных в Вильнюсе. Мы видим больше солдат, больше самолетов, больше кораблей, так что мы значительно расширили наши возможности. Для таких стран, как Латвия, которые принимают у себя боевые группы, это означает более быстрое время реагирования, более высокий уровень готовности и наличие подразделений с гораздо более высокими возможностями сдерживания и обороны. Поэтому я могу с большой уверенностью сказать, что НАТО проделала отличную работу по разработке планов, которые были одобрены лидерами стран в Вильнюсе и сейчас реализуются", - подчеркнул Кеттлер.

"Сдерживание работает. Когда Североатлантический альянс говорит, что мы готовы защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО, мы подразумеваем это буквально. И это прекрасный сдерживающий фактор. Я хотел бы отметить, что с начала войны мы не видели ни одного преднамеренного нападения на территорию наших союзников со стороны России. Думаю, это лучшее доказательство того, что сдерживание работает", - сказал заместитель генсека НАТО.