Силиня: Евросовет пришел к общей позиции по Ближнему Востоку

В обнародованном документе с изложением позиции Евросовет вновь заявляет о своем решительном осуждении ХАМАС за жестокие и неизбирательные террористические атаки на Израиль. Евросовет решительно подчеркивает право Израиля на самозащиту в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом и вновь обращается к ХАМАС с призывом немедленно освободить всех заложников без каких-либо предварительных условий.

В то же время Евросовет подчеркивает важность обеспечения защиты всех гражданских лиц в соответствии с международным гуманитарным правом. Он выражает сожаление по поводу всех жертв среди гражданского населения. Евросовет выражает свою озабоченность ухудшением гуманитарной ситуации в Газе и призывает обеспечить постоянный, быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и помощь нуждающимся с помощью всех необходимых мер, включая гуманитарные коридоры и паузы для удовлетворения гуманитарных потребностей.