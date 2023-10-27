Побег Мариса Ковалева из Рижской центральной тюрьмы: возбуждено 16 дисциплинарных дел

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере получила и оценила подготовленный Управлением мест заключения (IeVP) отчет о комплексной проверке, проведенной в Рижской центральной тюрьме в связи с побегом заключенного. По результатам проверки IeVP возбудило 16 дисциплинарных дел в отношении сотрудников и должностных лиц Рижской центральной тюрьмы.

Министерство сообщило, что были выявлены недостатки в оценке ответственности персонала и должностных лиц при повседневном исполнении ими своих обязанностей. Министр также поручила IeVP организовать комплексные внеплановые проверки во всех тюрьмах Латвии, чтобы исключить попытки побега заключенных, а также проверить, как в тюрьмах соблюдаются требования безопасности и организованы повседневные процессы.

В ближайшие годы планируется внедрить нательные видеокамеры для сотрудников тюрем при исполнении ими своих повседневных обязанностей, что станет инструментом укрепления безопасности в тюрьмах, считает министр.

По итогам комплексной проверки Рижской центральной тюрьмы Либиня-Эгнере инициировала организацию экспертного совета, в который войдут представители Министерства юстиции, Государственной службы пробации, Бюро омбудсмена, неправительственных организаций и международно признанные эксперты.

Профессиональные знания сотрудников IeVP будут также укрепляться в новом учебном центре IeVP, который откроется в 2024 году. Учебный центр будет предлагать новые программы обучения для тюремного персонала, а также сыграет важную роль в подготовке персонала для новой Лиепайской тюрьмы.

В связи с нехваткой кадров IeVP предложение министра юстиции о выделении дополнительных 3,5 млн. евро на нужды IeVP включено и поддержано в бюджете на следующий год.

Как сообщалось, 23 июля Марис Ковалев 1993 года рождения, подозреваемый в покушении на убийство, сбежал из Рижской центральной тюрьмы и через несколько часов был задержан в Саркандаугаве.

По факту побега заключенного возбуждено уголовное дело, которое передано в Рижский городской суд.